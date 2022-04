Il Volo pronto all’addio? Arriva la notizia bomba che mette tutti a tacere

Il trio sui social ha comunicato una notizia bomba che li coinvolgerà tra pochi mesi, hanno così messo a tacere tutti quelli che temevano una loro separazione.

Sempre più spesso sono oggetto di gossip sfrenato dettato dalla loro popolarità mondiale. Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone hanno con gli anni fatto appassionare milioni di persone che si sono (ri)avvicinate alla musica lirica grazie a loro.

Recentemente si è parlato di una possibile rottura dei tre amici per via di alcune stories di Ginoble beccato in flagrante a casa in Abruzzo senza però dare notizia del suo rientro a Roma. Pericolo scampato però, la toccata e fuga dalla famiglia è stata solo l’occasione per celebrare la Pasqua assieme.

In compenso i tre poche ore fa hanno dato la notizia che in molti speravano e che li vedrà presto calcare i maggiori palchi italiani della Penisola.

Il Volo sta per tornare, ecco le nuove date del tour italiano

Senza aspettare il comunicato da parte di agenzie di settore, la notizia è stata data direttamente da loro tre nel post condiviso della pagina Instagram che conta al momento 636mila follower.

Il messaggio recita chiaro e tondo quello che in molti speravano da tempo, ovvero la ripresa del tour estivo 2022 per le principali città italiani, sospeso causa Covid per 2 anni.

“Siamo molto felici di annunciarvi che sono aperte le vendite dei biglietti per i concerti dell’OSTUNI SOUNDTRACK FESTIVAL (26 luglio) e di AGRIGENTO (28 luglio) 🔥”. Si legge.

Una vera sorpresa per moltissimi che non speravano più di poterli ascoltare da vivo dopo aver acquistato i biglietti ormai nel 2019. Se queste due sono le prime date di una lunga serie, per gli appassionati dei “tre tenorini” invece un primo appuntamento lo si avrà tra poco, ovvero il 3 e 4 giugno 2022 all’Arena di Verona (recupero “10 Years – Live” del 29 e 30 agosto 2021).

Senza dimenticare anche le altre date del tour nazionale comunicate a cascata nei loro canali ufficiali.