Il Volo: chi è l’ultimo dei tre “tenorini” rimasto single? Il flirt segreto con una famosa lady

Il Volo. I tre “tenorini” raccolgono consensi e rubano i cuori dei fan. Due di loro sono super impegnati ma il terzo sarebbe ancora single. Tuttavia, emergono alcune indiscrezioni

Se siete fan de Il Volo sicuramente non starete nella pelle in attesa dell’inizio del mirabolante tour che vedrà impegnato il famoso trio di tenori dal prossimo giugno 2022 fino al termine dell’anno in corso. Ben 17 date per una serie di concerti: il trionfo della musica di qualità in lungo e largo per tutta Italia.

Grazie al loro talentoIgnazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone hanno raccolto consensi anche in ambito internazionale, osannati al pari di vere e proprie rock star. Tutto a gonfie vele anche per quanto riguarda la sfera privata. I primi due hanno rivelato pubblicamente di avere il cuore impegnato. Che dire di Piero Barone, invece? Anche lui si dà da fare; sul suo conto piovono succulente indiscrezioni.

Il Volo. Piero Barone gran seduttore: la sua ultima conquista sarebbe una celebrità al top

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Piero Barone Il Volo (@barone_piero)

Gianluca Ginoble ha confessato durante un’intervista rilasciata a “Verissimo” (talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin) di avere occhi solo per la sua nuova fidanzata, una bellissima modella dai colori mediterranei di nome Eleonora Venturini.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Maurizio Costanzo perentorio: “Ad Adriano Celentano non rivolgo più la parola…”. I motivi della lite

Il collega Ignazio Boschetto non è da meno. Anche lui è “fuori mercato”. É impegnato con una procace ballerina brasiliana di 27 anni di nome con Ana Paula Guedes. Si sono conosciuti chattando durante la prima fase della quarantena da Covid 19. Al primo incontro avvenuto dopo mesi erano già pazzi l’uno dell’altra.

Manca all’appello Piero Barone. Si è professato assolutamente single ma qualche curiosità sul suo conto non è sfuggita dai radar degli appassionati di gossip.

Ha avuto una relazione con Valentina Allegri, figlia dell’attuale commissario tecnico della Juventus Massimiliano Allegri, a sua volta ex compagno di Ambra Angiolini. Piero Barone sarebbe stato impegnato anche con l’inviata e conduttrice de “Le Iene” Veronica Ruggeri.

É trapelata un’indiscrezione secondo cui una simpatia con la showgirl Elisabetta Gregoraci nasconderebbe qualcosa di più.

Pero Barone non è super attivo sui social; la sua ultima pubblicazione risale a circa un mese fa. Nelle immagini è intento a consumare una prelibata colazione a base di pancake nella lussuosa cornice del rinomato Beverly Hills Hotel.

É bastato un commento dell’ex moglie di Flavio Briatore (ha scritto semplicemente “Adoro” aggiungendo un’emoji a forma di faccina con gli occhi a cuoricino) a far scattare le congetture dei follower.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Michelle attacca indirettamente Tomaso Trussardi, ma il party è distrutto: la reazione di Aurora

Semplice amicizia o è nata una nuova coppia? Chissà se i mesi estivi in arrivo faranno venire a galla scene vacanziere inaspettate.