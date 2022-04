La Pupa e il Secchione è un programma che da diversi anni intrattiene il pubblico di Italia Uno, mettendo a confronto Pupe e Secchioni.

Quest’anno alla conduzione c’è Barbara D’Urso che ha accettato di condurre un programma per lei nuovo, passando da canale 5 a Italia Uno, dimostrando professionalità e voglia di mettersi in gioco. Tre giudici presenti in studio: Soleil Sorge, Antonella Elia e Federico Fashion Style.

Tre caratteri completamente diversi ma perfetti insieme per creare dinamiche e discussioni tra i concorrenti. Soleil è uscita da poco dalla casa del Grande Fratello dove è stata tra le protagoniste in assoluto, grazie alla complicità con Alex Belli nata durante il reality. L’ormai ex gieffina nel bene e nel male, ha fatto molto parlare di se, diventando un personaggio influente sui social e nel mondo dello spettacolo. Proprio per questo è stata scelta da Barbara come terzo giudice della nuova edizione della Pupa e il Secchione. Tra coloro che hanno preso parte al cast, c’è anche tra i Secchioni Gianmarco Onestini, il fratello di Luca, ex tronista e soprattutto ex fidanzato di Soleil.

Luca Onestini entra in studio, come ha reagito Soleil?

Gianmarco ha partecipato già a diversi reality soprattutto in Spagna e dopo il suo ingresso tra i concorrenti della Pupa e il Secchione, ha subito creato dinamiche con i suoi colleghi, tra simpatie e litigi.

Nella scorsa puntata, la produzione ha ben pensato di organizzargli una sorpresa per aiutarlo durante questo percorso. Ad entrare in studio è stato suo fratello, Luca Onestini. Tutto è partito proprio da lui in quanto quest’ultimo dopo aver partecipato a Uomini e Donne come corteggiatore, conquistò il pubblico ed anche Maria De Filippi che decise di offrirgli il trono. Dopo un percorso travagliato, Luca scelse Soleil e i due uscirono dal programma insieme. Il tronista dopo qualche tempo, diventò un concorrente del Grande Fratello e fu proprio in quella situazione che scoprì un tradimento da parte di Soleil e aiutato dalla solidarietà del fratello, decise di lasciarla in diretta. Da quel momento per entrambi, sono arrivati nuovi amori e nuove opportunità, ma ieri in occasione della sorpresa di Luca al fratello, i due si sono inevitabilmente rivisti. Al suo ingresso in studio, il pubblico non lo ha accolto con l’affetto sperato e Soleil è rimasta impassibile, senza rivolgergli parola, un’immagine che è diventata subito virale su tutti i social.

