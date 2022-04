Madalina Diana Ghenea condivide con i fan alcuni scatti mozzafiato dove mostra tutta la sua bellezza: quanta sensualità

Classe 1987, modella e attrice di origine rumena, Madalina Diana Ghenea è da tutti conosciuta per aver partecipato a “Ballando con le stelle” e per aver lavorato a progetti come House of Gucci.

Molto attiva anche sui social, la modella vanta di più di un milione di follower con i quali condivide scatti seducenti e strepitosi che diventano immediatamente virali. Ha da poco finito di girare il film Deep Fear ed ora si concede qualche momento di relax insieme al suo grande amore.

Madalina Diana Ghenea, fuori tutto: quanta abbondanza – FOTO

Madalina Diana Ghenea è volata a Dubai insieme alla sua famiglia per trascorrere con i propri cari qualche giorno di relax e tranquillità dopo molto lavoro. In occasione del compleanno della figlia Charlotte, la modella è andata al mare e in spiaggia si è lasciata scattare qualche foto accattivante e sensuale.

Ha appena condiviso un post con una serie di immagini dove appare strepitosa e indossa un completo che la rende ancora più bella.

Una gonna bianca e un top dello stesso colore, un capello che le copre i capelli. La scollatura è divina e le sue forme prorompenti sono in primo piano e non passano inosservate.

“Dopo aver girato Deep Fear al freddo, mia figlia Charlotte mi ha chiesto di festeggiare il compleanno in un posto caldo ed eccomi qui, incantata da questa location incredibile”. Ha scritto sotto alle foto.

C’è chi, invece, è rimasto incantato da lei e non ha potuto fare a meno di lasciare commenti come: “Sembri venuta da un altro mondo”, poi ancora “La semplicità ti rende unica“, qualcun altro ha aggiunto: “Possiamo essere solo che orgogliosi di una bellezza come la tua”.

Il pubblico non vede l’ora di rivederla al cinema. Nel corso degli anni si è fatta amare dai fan a livello internazionale ed ha ancora tanti progetti da realizzare.