Si morde le labbra Kasia Smutniak prima di svelare i sublimi dettagli dei suoi ultimi scatti. Nel primo è colta nelle vesti della nuova Madre Natura.

Sulla fervente scia di una bellezza “quasi irreale“, già sfoggiata a pieno titolo a partire dallo scorso mese di marzo 2022, Kasia Smutniak sceglie adesso di lasciar sognare liberamente, e ancora una volta, il suo smisurato numero di ammiratori grazie alla pubblicazione dei suoi ultimi scatti disarmanti.

Mentre la “Biennale di Venezia” tiene la sua inaugurazione in queste ore, soltanto tre settimane fa l’attrice, di origini polacche, si è calata nei panni della figura umana per eccellenza in grado di rappresentare la bellezza della città lagunare, celebre in tutto il mondo per la sua natura d’intramontabile suggestività. L’opera, che prende il nome di “Venetika“, sarà “disponibile al pubblico presso il MAXXI fino al 30 aprile“, ricorda Kasia. Ed è stata pensata e realizzata dalla visionaria mente del regista Ferzan Ozptek, ancor prima dell’avvento della pandemia.

“Madre Natura e i suoi poteri” Kasia Smutniak sceglie di osare: troppa bellezza in una sola FOTO

L’attrice ha desiderato intervenire sul suo profilo Instagram, nella giornata di ieri, con un tris di sublimi scatti privi di didascalia. Un modo, forse, di lasciar parlare per lei le meravigliose immagini proposte al pubblico, con tanto di selfie d’esordio in macchina. Il quale sembra riassumere adeguatamente le sue intenzioni.

Kasia lascia prevalere per l’occasione un’espressione buffa, sfoggiata come da invito perfetto a osare su una questione che prediligerà delle bellezze naturali. Gli scatti si dimostreranno immediatamente divenire un vero e proprio successo in rete, segnando un totale finora di ben oltre 13mila apprezzamenti.

“Mother Nature and you are so power!“, ovvero, nonostante un potenziale ma piccolo errore nella digitazione: “Madre Natura e tu siete così potenti!“. Sarà questa la risposta del celebre @thebeatsoficial_ok.

La scelta di Kasia è ricaduta quest’oggi, come sottolineerà anche un’appassionata fan dell’attrice quanto di tale delicato mix floreale, sulla fugace appropriazione di una pianta d’origine asiatica. Conosciuta sotto la definizione più formale di “Hydrangea, o comunemente detta Ortensia“.

Infine, un’ultima ammiratrice desidererà concludere con un’ulteriore piacevole affermazione per complimentarsi con l’attrice. L’utente, osservando nei dettagli le piante dai petali bianchi e con incantevoli contorni sul rosato, tuonerà: “queste piante ti riempiono di bellezza!“.