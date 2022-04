Mara Venier, la rivelazione inaspettata. Ecco chi erediterà tutto

Mara Venier fa una rivelazione che lascia il suo pubblico senza parole. Spunta il nome di colei che potrebbe ereditare tutto. Scopriamo di chi si tratta

Mara Venier è da sempre la regina indiscussa della domenica di Rai 1. Con il suo fortunatissimo programma Domenica In, ormai da anni monopolizza l’attenzione del pubblico italiano, tenendolo, di puntata in puntata, sempre incollato al piccolo schermo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>> Luca Onestini ospite alla Pupa e il Secchione, clamorosa la reazione di Soleil

Una delle conduttrici più amate e seguite di tutti i tempi. La ‘zia Mara‘ con la sua simpatia e con la sua grande professionalità, da sempre sa conquistare il suo immenso pubblico e, soprattutto, riesce di volta in volta a far divertire, e al tempo stesso commuovere, i suoi numerosissimi ospiti, spingendoli così a raccontarsi apertamente.

Mara Venier, spunta il nome della futura erede. “Lei sarà perfetta”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>> “Un piacere immenso” Elisa Isoardi li mostra in primo piano, il dettaglio stende i fan – FOTO

Domenica In è sicuramente il programma più longevo e fortunato della programmazione di Rai 1. La trasmissione va in onda dall’ormai lontano 1976. Diversi i conduttori che si susseguirono fino al 1993, anno in cui approdò Mara Venier, che condusse con grande successo 4 stagioni consecutive. Nonostante il successo riscosso, la Venier lasciò la Rai per passare alla concorrenza, dedicandosi ad altri progetti e alla conduzione di nuovi programmi. Nel 2018 però la conduttrice decide di fare il suo ritorno in Rai e le viene affidata nuovamente la conduzione della trasmissione domenicale. Da lì in poi ci sarà sempre lei al timone di Domenica In. Mara Venier ha riportato la trasmissione al grande successo del passato. Oggi il suo studio è diventato il salotto domenicale più amato e seguito; milioni i telespettatori che aspettano con impazienza di passare la domenica in compagnia di ‘zia Mara‘.

Di recente però la conduttrice si è lasciata andare ad una confessione che ha spiazzato tutti. Spunta il nome di colei che potrebbe prendere il suo posto in futuro. Di chi si tratta? Della bellissima Alessia Marcuzzi. A rivelarlo la Venier stessa, che afferma: “Lei sarebbe perfetta. L’ho vista di recente. E’ in grande forma“.