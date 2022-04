Martina Stella stupisce i fan con uno sguardo allettante e una posa unica: il web non può fare a meno di ammirarla

Era il 2001 quando Martina Stella approdò al cinema con L’Ultimo bacio, il film d’esordio che la fece conoscere dal pubblico italiano. All’epoca era solo un’adolescente, oggi è una donna affermata e una mamma fantastica.

Le stagioni del cuore, L’amore e la guerra, Il mattino ha l’oro in bocca, Il seme della discordia, Lockdown all’italiana. Questi sono solo alcuni dei tanti progetti a cui ha lavorato. Oggi è molto attiva anche sui social dove vanta di più di mezzo milione di follower con i quali condivide molti momenti delle sue giornate e scatti mozzafiato.

Martina Stella, lady dark: quanta sensualità – FOTO

Passano gli anni ma Martina Stella si fa sempre più bella e non perde occasione di mostrare ai fan i suoi lati migliori. Sui social non mancano scatti strepitosi che lasciano il web senza parole.

L’ultimo post è un concentrato di sensualità e eleganza. Il suo sguardo intenso manda in tilt chiunque la guardi e non solo quello. Ha pubblicato due foto e nella seconda mette in risalto il suo fondoschiena da urlo.

L’attrice indossa un paio di pantaloni neri e un top con una scollatura posteriore che la rende ancora più seducente. I capelli sono sciolti e le scendono lungo il suo corpo sensuale. “Martina sei sublime” qualcuno ha scritto sotto agli scatti che sono diventati virali. Qualcun altro ha aggiunto: “Completamente incantato”.

Ancora una volta Martina Stella ha fatto colpo. Sa come attirare l’attenzione dei fan e non perde occasione di farlo. Il pubblico non vede l’ora di rivederla sul piccolo schermo o al cinema alle prese di altri film. Nell’attesa, l’attrice si gode la famiglia, i due figli meravigliosi e il tempo libero tra uno shooting fotografico e l’altro.