Miriam Leone, la confessione a cuore aperto lascia i suoi fan di stucco: l’attrice si è mostrata come mai aveva fatto prima d’ora

Tra le attrici più richieste del grande e del piccolo schermo, Miriam Leone vanta di una carriera straordinaria che, a partire dalla vittoria a Miss Italia (2008), le ha permesso di conseguire un successo dietro l’altro.

Tra le recenti produzioni che l’hanno vista protagonista, il film “Diabolik” per la regia dei Manetti Bros., e la pellicola “Corro da te“, in cui l’attrice è affiancata dall’acclamato Pierfrancesco Favino.

Oltre alla sua bellezza indiscussa, pertanto, i followers hanno imparato ad apprezzare anche le sue doti attoriali, che la Leone ha sicuramente avuto modo di perfezionare in tanti anni di esperienza.

L’ex Miss Italia, perennemente impegnata tra un progetto e l’altro, si è recentemente concessa un momento di pausa per condividere con i fan un pensiero davvero sbalorditivo. Mai, in tanti anni, la Leone aveva aperto le porte del proprio cuore ai followers come nel post apparso pochi minuti fa su Instagram.

Miriam Leone, la confessione a cuore aperto lascia sbalorditi: “preferirei non averlo fatto”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Pomeriggio 5, Barbara D’Urso e il lutto straziante: “quando è successo ho cercato di…”

Il recente post che Miriam Leone ha pubblicato su Instagram, apparso solamente pochi minuti fa, contiene una confessione a cuore aperto che l’ex Miss Italia ha voluto condividere con i suoi seguaci. In uno dei pochi momenti di pausa della sua giornata, l’attrice ha deciso di ritagliarsi del tempo per interloquire direttamente con coloro che la supportano ogni giorno.

“Mi sono sdraiata un attimo sul divano di casa, ma devo uscire di nuovo quindi sarebbe stato meglio non averlo fatto“: questo l’esordio della Leone, che per mezzo del selfie lascia trapelare tutta la propria stanchezza.

Nonostante l’attrice, struccata e con i capelli in disordine, non appaia certamente nella sua forma migliore, il risultato è in ogni caso devastante. Anche nella più disarmante semplicità, l’ex Miss Italia è bella oltre ogni misura e non manca di ricevere i complimenti dei fan.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Miss Italia” 2016: la vincitrice è la compagna di un famoso calciatore, campione d’Europa. La ricordate? – FOTO

“Bella con e senza trucco“, “Non cambiare mai“: queste le parole di supporto che gli utenti le hanno fatto recapitare attraverso Instagram. La siciliana, seducente come al solito, è riuscita ad accattivarsi l’approvazione unanime del pubblico dei social.