Miriana Trevisan si è fatta conoscere dal pubblico italiano attraverso la partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello Vip.

Ad ogni modo in molti già la conoscevano visti i suoi lavori passati nel mondo della televisione: Miriana ha iniziato a muovere i primi passi grazie al programma “Non è la Rai” e successivamente prendendo parte a Striscia la Notizia e la Corrida.

A settembre ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia accettando di mettersi in gioco con tutta se stessa. Miriana è stata una delle protagoniste e il suo carattere sempre pacato e sorridente, spesso è stato motivo di attacchi soprattutto da parte dell’opinionista Sonia Bruganelli e da Soleil Sorge. Nella casa la Trevisan ha stretto prima un legame con Nicola Pisu, ma dopo qualche settimana, la showgirl ha deciso di allontanarsi da quel ragazzo, troppo giovane e dal carattere fragile per starle accanto. É stato l’arrivo di Biagio D’anelli a stravolgerle la permanenza nella casa, i due si sono scambiati baci passionali ed anche quando Biagio è stato eliminato, si sono promessi che fuori avrebbero vissuto la loro storia lontani dai riflettori. Così non è stato, in quanto all’uscita di Miriana a pochi passi dalla Finale, la coppia è scoppiata subito e durante le interviste, se ne sono detti di tutti i colori.

Miriana Trevisan indossa un vestito sensuale, un fan commenta cosi

La bellezza di Miriana non è mai passata in osservato, una donna dal fisico perfetto ed uno sguardo ammaliante. Gli outfit scelti per lei durante tutte le puntate in onda su Canale 5 hanno messo in luce tutti i suoi pregi, regalando al pubblico uno spettacolo per gli occhi.

Miriana una volta uscita dalla casa, ha ripreso il controllo del suo Instagram, condividendo con i fan foto e video della sua giornata e ottenendo molta approvazione. L’ultimo scatto ha conquistato tutti: una foto in cui la Trevisan appare con un abito rosa molto sensuale. Tra i commenti, un follower le ha scritto :“Chissà cosa dirà Pago“, l’ex marito della showgirl, anche lui ex concorrente del Grande Fratello con il quale la Trevisan ha anche avuto un bambino. I due non stanno più insieme ma per amore del figlio Nicola, si rispettano e si vogliono bene come una famiglia.

