“Miss Italia” 2016: la vincitrice è la compagna di un famoso calciatore, campione d’Europa. La ricordate? – FOTO

“Miss Italia” è il concorso di bellezza più seguito del nostro paese. É stato il trampolino di lancio per moltissime donne dello spettacolo nostrano. Scopriamo chi vinse nel 2016

La 74esima edizione di “Miss Italia” si è svolta in un’unica serata (il 10 settembre 2016) presso il Palazzo del Turismo di Jesolo, per il quarto anno consecutivo cornice del celebre concorso di bellezza. La gara è andata in onda contemporaneamente sulle emittenti televisive LA7 e LA7d.

Dopo la parentesi di Simona Ventura alla conduzione, nel 2016 il testimone è passato per la prima volta a Francesco Facchinetti. Quest’ultimo è stato affiancato da un’inviata di prestigio, una vecchia conoscenza della manifestazione: Miss Italia 2013, la messinese Giulia Arena. La giuria artistica vide tra i suoi membri nomi celebri come Raoul Bova, Anselma Dell’Olio, Gregorio Paltrinieri, Vincenzo Salemme e Mara Venier.

La giuria tecnica, invece, era composta da: Elvia Grazi, Elisa D’Ospina, Rosanna Lambertucci, Veronica Maya, Maria Mazza, Enzo Miccio, Federica Moro, Pino Pellegrino, Cinzia TH Torrini. Quest’ultima ha ricoperto il ruolo di presidentessa.

“Miss Italia” 2016: la vincitrice è una vera sportiva. Ricordate il suo nome?

