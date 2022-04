Belen Rodriguez, le speranze sono vane: il primato a cui ha dovuto rinunciare

Belen Rodriguez. Chi ha vinto la gara di share e ascolti della serata di giorno 20 Aprile 2022? Scopriamo insieme i dati delle preferenze del pubblico italiano

Ieri, 20 aprile, su Rai Uno è andato in onda il film drammatico “The Help”, con un super cast formato da Emma Stone, Bryce Dallas Howard, Jessica Chastain, Sissy Spacek e Viola Davis. Rai Due ha proposto una nuova puntata dell’acclamata serie “The Good Doctor” (Stagione 5, episodio 8 dal titolo “Ribellione”). Su Rai Tre abbiamo visto “Chi l’ha visto?“: lo storico programma si occupa della ricerca di persone scomparse. Conduce Federica Sciarelli.

Su Canale 5 è stata trasmessa la partita di valida per le Semifinali di ritorno di Coppa Italia Juventus Vs Fiorentina. “Le Iene show” torna su Italia 1 con i servizi di cronaca e attualità, le inchieste e le interviste. Conducono Belen Rodriguez e Teo Mammucari. Su Rete Quattro continua l’appuntamento con “Controcorrente”, programma di approfondimento giornalistico che vede al timone Veronica Gentili.

Belen Rodriguez. Ascolti tv di giorno 20 Aprile 2022: chi ha vinto la gara di share?

Per la seconda sera consecutiva il vincitore degli ascolti è Canale 5 con una partita valida come semifinale di Coppa Italia. Juventus vs Fiorentina (finita 2 a 0 per i bianconeri) ha appassionato 6.177.000 spettatori con uno share del 26.4%.

Ottimo il risultato di Rai Uno; nonostante lo scoglio della controprogrammazione il film “The Help” è stato visto da 2.695.000 spettatori pari al 13.8% di share. Ogni mercoledì si conferma una certezza della tv di stato “Chi l’ha Visto?”. Il programma di Rai Tre è stato seguito da 1.995.000 spettatori con il 10.2% di share.

Batosta per Belen Rodriguez e Teo Mammucari. “Le Iene show” non raggiunge il podio. La trasmissione ottiene il quarto posto con 1.309.000 spettatori pari all’8.5% di share.

Scopriamo gli altri dati:

Rai Due: “The Good Doctor” – 1.019.000 spettatori pari ad uno share del 4.3%.

Rete Quattro: “Controcorrente” – 791.000 spettatori con il 4.8% di share.

La7: “Atlantide – Storie di Uomini e di Mondi” – 466.000 spettatori con uno share del 3.1%.

Nove: “Come una Volta – Un Amore da Favola” – 199.000 spettatori con l’0.9% di share.

TV8: “Petra” – 303.000 spettatori con il 1.3% di share.