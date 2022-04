“Folgorante” come mai prima d’ora. L’ultima posa di Elisa Isoardi non bada a mezzi termini e lascia senza parole i suoi fan.

La conduttrice piemontese, Elisa Isoardi, è finalmente tornata in diretta sul piccolo schermo. Nel pomeriggio di ieri, martedì 19 aprile, la beniamina di “Linea Verde” ha messo a tacere le varie indiscrezioni nate ultimamente sul suo conto. Per poi essere sorpresa in rete, soltanto pochi istanti fa, in una a ben dire “posa folgorante“.

Ad accogliere in studio la sua carissima amica ci ha pensato, in queste ore, l’amato protagonista di origini calabresi de “La Vita In Diretta”. Alberto Matano ha atteso con ansia la venuta della bellissima conduttrice trentanovenne. Ed Elisa, dal canto suo, non ha potuto fare a meno di dimostrare dietro le quinte tutta la sua contentezza. Presentatasi con entusiasmo nella trasmissione e vestendo un elegante tailleur blu notte, di fronte alle telecamere di Rai Uno, ha colto anche l’occasione per raccontare, non solo del suo presente, ma anche quali siano i suoi progetti futuri.

“Un piacere immenso” Elisa Isoardi li mostra in primo piano, il dettaglio stende i fan – FOTO

