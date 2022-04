Pomeriggio 5, momenti davvero toccanti per Barbara D’Urso: la conduttrice si è ritrovata a parlare della perdita che ha sconvolto la sua vita

Le dinamiche relative a La Pupa e il Secchione continuano a tenere banco all’interno di Pomeriggio 5. Barbara D’Urso, conduttrice di entrambi i format, non manca di commentare le vicende del reality all’interno del talk pomeridiano. I suoi opinionisti, d’altra parte, si mostrano sempre a dir poco entusiasti di discuterne in puntata.

Durante la diretta andata in onda oggi, l’argomento maggiormente sviscerato concerneva Marialaura De Vitis e il suo rapporto con l’ex Paolo Brosio. Nello studio di Pomeriggio 5, la D’Urso ha voluto invitare Rossana, mamma della “pupa”, che non ha mancato di rilasciare dichiarazioni sconvolgenti proprio sul conto di Brosio.

Il dibattito, nel giro di pochi istanti, ha preso una piega letteralmente inaspettata. Per Barbara D’Urso, ad un certo punto, la situazione si era fatta fin troppo difficile da sostenere: ecco che cosa ha rivelato la conduttrice di fronte a tutti.

Pomeriggio 5, Barbara D’Urso e il lutto straziante: “quando è successo ho cercato di…”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Bona come il pane”: Michelle Hunziker, spacco allucinante e davanzale che straborda: le FOTO bollenti

Rossana, mamma di Marialaura De Vitis, ha presenziato alla puntata odierna di Pomeriggio 5 su invito della conduttrice Barbara D’Urso. Oggetto di discussione, per tutto il secondo blocco del talk, è stato infatti il rapporto instauratosi tra la “pupa” e Paolo Brosio, suo ex compagno.

L’ospite della D’Urso, senza mezzi termini, ha chiarito quanto realmente avvenuto tra i due in passato. “Si sono supportati in un momento di difficoltà per entrambi, poi si sono lasciati come era naturale che accadesse“: questo il resoconto di Rossana, che si è detta felice della fine della relazione tra la figlia e Brosio.

Pochi, in studio, sembravano condividere le ragioni della donna. Solamente Barbara D’Urso, consapevole di quello che Rossana stava cercando di dire, ha tentato di prendere le sue difese. “Marialaura ha perso il papà da piccola, come è successo a me…“, ha esordito la conduttrice, che si è dovuta interrompere a causa della commozione improvvisa.

La presentatrice, con voce affranta, ha spiegato che quello della De Vitis non era altro che un tentativo di aggrapparsi ad una persona più adulta, che per lei potesse divenire un punto di riferimento.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Maria De Filippi lo ha ammesso con voce strozzata: “se solo fosse ancora viva farei…”

“Anche io ho cercato uomini più grandi dopo la morte di papà“, ha chiosato la presentatrice, lasciando intendere di essere completamente dalla parte della “pupa”. Sopraffatta dai ricordi, Barbara ha rapidamente cambiato argomento per evitare ulteriori, sconvolgenti emozioni.