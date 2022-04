Raffaella Fico e Mario Balotelli hanno avuto una breve relazione da cui è nata una bambina, la piccola Pia. Oggi ha nove anni ed è un bel mix dei tratti migliori dei suoi genitori

Correva l’anno 2011. All’inizio di quell’estate caliente scoppiò una focosa passione che coinvolse due personaggi del jet set italiano. Il celebre calciatore Mario Balotelli (classe 1990, all’epoca attaccante del Manchester City) iniziò a frequentare, infatti, Raffaella Fico, modella conosciuta dal grande pubblico soprattutto per la sua partecipazione come concorrente dell’ottava edizione del reality “Grande Fratello” e dell’ “L’isola dei famosi”.

I giornali di gossip si scatenarono: tutta l’attenzione era focalizzata su questa coppia esplosiva. Balotelli era noto per il suo carattere “vivace” e per le liaison con donne bellissime come Betty Kourakou, Barbara Guerra, Eliana Cartella e Melissa Castagnoli. Raffaella Fico, dal canto suo, aveva avuto una relazione durata undici mesi con un’altra stella del calcio internazionale, Cristiano Ronaldo.

Raffaella Fico e Mario Balotelli: la loro bambina è uno splendore

La storia tra Mario Balotelli e Raffaella Fico non durò a lungo; la coppia si disse definitivamente addio nell’aprile 2012 a causa di presunti tradimenti da parte di lui. Tuttavia, l’ex gieffina dichiarò solo in seguito alla loro rottura di essere rimasta incinta dell’ex compagno (luglio 2012).

La piccola Pia (chiamata così per la devozione della Fico verso Padre Pio) nacque il 5 dicembre 2012 a Napoli. Divampò una controversia legale che riempì i giornali dell’epoca. I latini solevano dire “Mater semper certa, pater nunquam”, ossia è più facile collegare un figlio alla madre poiché è la donna che partorisce; la paternità, invece, è cosa più ardua da stabilire. Forte di questo principio, Mario Balotelli non riconobbe immediatamente la bambina; ciò avvenne solamente il 5 febbraio 2014.

Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti. Sia il calciatore che la showgirl sono andati avanti con le loro vite. Raffaella Fico è recentemente tornata nel programma che la rese celebre nella versione dedicata ai personaggi famosi (“Grande Fratello Vip”) ed è legata sentimentalmente all’imprenditore livornese Piero Neri. Mario Balotelli ha intrattenuto altre storie con donne note (ad esempio con la modella brasiliana Dayane Mello) e ha avuto un secondo figlio, Leon, nato il 28 settembre 2017 dalla fidanzata dell’epoca, una ragazza svizzera di nome Clelia. Il suo cuore oggi batte per una donna estranea al mondo dello spettacolo di nome Francesca Monti.

La piccola Pia è cresciuta, è una bambina dolcissima che ha preso i tratti migliori da entrambi i genitori: grandi occhi scuri, labbra carnose e meravigliosi, lunghi capelli ricci. Balotelli e Raffaella Fico hanno messo da parte gli screzi del passato e la educano insieme con amore e complicità.