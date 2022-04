Rita Dalla Chiesa commuove il web con alcune foto e un racconto emozionante di un periodo particolare della sua vita. Poi la difficile decisione. Scopriamo di cosa si tratta

Rita Dalla Chiesa è una delle donne della televisione italiana più amate in assoluto. L’ex conduttrice del programma di punta di Rete4, Forum, con la sua semplicità ed il suo sorriso, è entrata nel cuore di tutti gli italiani.

Durante la sua vita Rita Dalla Chiesa ha dovuto affrontare tanti momenti difficili. La morte della madre prima e del padre, il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso dalla mafia, dopo. Poi la grande storia d’amore con il conduttore Fabrizio Frizzi a cui è rimasta profondamente legate anche dopo la rottura e infine proprio la dipartita di quest’ultimo che è stata per la donna, un altro duro colpo. Nonostante tutte le difficoltà, la conduttrice non ha mai perso il suo sorriso e la sua voglia di lottare ed oggi si è finalmente raccontata, rivelando particolari del suo passato belli e al tempo stesso malinconici.

Rita Dalla Chiesa, il ricordo più bello e la difficile decisione

Rita ha condiviso con i suoi fan alcuni scatti di un luogo a cui è molto legata. Si tratta della sua casa di Mondello, a Palermo, in Sicilia. La donna ha deciso di mettere in vendita l’appartamento, che ormai non riusciva più ad utilizzare. Una decisione difficile per la Dalla Chiesa che ha dichiarato di aver amato molto quella casa e si augura che i nuovi proprietari facciano lo stesso.

“Molti sono rimasti increduli per questa mia volontà, visto che quella è proprio la città dove mio padre è stato assassinato. Ho pianto lacrime amare prima di prendere la decisione finale. Mio padre e mia madre però, adoravano Mondello“. Queste le parole che Rita Dalla Chiesa ha utilizzato per spiegare come ha preso la difficile decisione di comprare una casa proprio in quella città a cui la lega un rapporto di amore-odio.