The Royal Family, la famiglia si allarga: la notizia è confermata dai tabloid inglesi

Una buona notizia sta coinvolgendo la Famiglia Reale inglese, un incontro segreto con la Regina pare abbia confermato la cosa. Ma di chi si tratta?

Cosa sta succedendo a Palazzo in questi giorni? Un gran fermento da quello che viene comunicato per vie traverse dai tabloid inglesi beninformati delle questioni che gravitano intorno alla Royal Family.

Solo qualche settimana fa si è sollevato un polverone per l’assenza ingiustificata di Harry e Meghan dalla commemorazione in onore del principe Filippo deceduto il 9 Aprile 2021. Non ci sono state comunicazioni ufficiali che ne spiegassero le ragioni, anche se molti pensano sia dovuto ai vecchi rancori accumulati negli anni dopo la loro fuga per dirigersi negli States.

Eppure i due coniugi poco prima di inaugurare all’Aia il 16 aprile gli Invictus Games, l’evento sportivo fondato da Harry per i veterani militari disabili, pare proprio abbiano fatto una capatina dalla regina Elisabetta II. Il motivo?

La notizia è stata resa pubblica solo in queste ore e con lei anche quello che sembra essere il reale motivo dell’incontro segreto.

La famiglia si allarga, in arrivo il terzo bebè per Meghan ed Harry?

Harry e Meghan hanno fatto visita alla regina Elisabetta con un incontro segreto che si è svolto nel castello di Windsor il 14 aprile.

I tabloid hanno parlato di un “ramoscello d’ulivo” offerto dai duchi di Sussex prima della Pasqua per mettere una pietra sopra a quanto avvenuto due anni fa con la loro scissione da Palazzo.

Altre voci però vogliono che la visita sia stata organizzata anche per dara alla nonna una lieta notizia, ovvero che la ex attrice attende il terzo figlio.

Lilibet e Archie potrebbero presto avere un terzo fratellino o sorellina. Questo spiegherebbe non solo le maggiori assenze di Meghan dalle scene pubbliche delle ultime settimane, ma anche le giacche over che sempre più spesso indossa per coprire l’addome.

Infine una fonte vicina ai duchi, in un’intervista rilasciata al settimanale New Idea pochi giorni fa, ha confessato che i due sarebbero pronti ad avere un terzo bebè nella loro vita.

La notizia non è stata confermata ma i giornali inglesi parlano di possibilità quasi certa. Ovviamente sono già alla ricerca delle prove definitive che diano adito a questa supposizione che però ha solide fondamenta per crescere e dare i suoi frutti.