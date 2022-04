Sbadiglio contagioso, ma per quale motivo? La comunità scientifica ci toglie qualche dubbio in merito. Chi l’avrebbe mai detto, è davvero inaspettato.

Sbadigliare è una pratica molto diffusa, farlo da un senso di liberazione. Ma ti sei mai chiesto come mai sbadigli se vedi qualcun altro farlo? Oggi vogliamo illuminarti sull’arcano grazie alla comunità scientifica.

Stai tranquillo, non c’è nulla di pericoloso nel farlo, tutto dipende però dal tuo cervello. Scopriamo insieme quale meccanismo innesca lo sbadiglio contagioso.

Perché sbadigliamo se vediamo altri farlo

Certamente avrai sbadigliato almeno una volta nella vita nel vedere qualcun altro farlo, ma ti sei mai chiesto il perché? Innanzitutto lo sbadiglio è un sospiro, un’inalazione, ovvero una reazione del tutto naturale che si alterna a stati di noia, sonno e fame. Quindi non sembra fondata l’ipotesi che lo sbadiglio serva ad immettere più ossigeno nei polmoni (fonte Sanraffaele.it).

In pratica lo sbadiglio risulta una comunicazione non verbale ed ecco spiegato perché è contagioso. Siamo certi che mentre stai leggendo questo articolo avrai sbadigliato ogni tanto, questo perché anche solo immaginare uno sbadiglio provoca uno sbadiglio.

A farci sbadigliare ci sono i neuroni specchio che si attivano quando viene compiuta un’azione o si osserva la stessa azione o si pensa alla medesima azione. Ma sulla questione è ancora aperto un dibattito articolato in quanto i neuroni specchio sarebbero da associare a tantissime altre funzioni così come citato dalla giornalista scientifica Anna Meldolesi.

Sbadigliamo perchè siamo empatici, ovvero ci immedesimiamo nell’altro. Come riporta la rivista LeScienze.it, uno scimpanzé imita lo sbadiglio degli umani ma non dei babbuini o di un altro suo simile che non sia imparentato con lui. Ed è proprio questo comportamento che ricondurrebbe all’empatia.

Un articolo pubblicato sul Royal Society Open Science parla di uno studio condotto su 104 persone. Questi individui svolgevano le loro attività quotidiane e per 5 anni sono stati monitorati tutti i giorni h 24. Da questo studio è emerso che gli uomini e le donne sbadigliano in quantità uguale anche se alcuni soggetti in alcune situazioni hanno sbadigliato un po’ in più.

Lo sbadiglio contagioso si è verificato a contatto con parenti ed amici, ovvero quando c’è empatia. Quindi in conclusione, più forte è il legame con quella persona che ti sta di fianco più sbadiglierai con lei.