Elisa Isoardi ha mandato in tilt il popolo del web con la sua bellezza da sogno. La visione ha riscaldato i fan, subito è un tripudio di like.

Instagram in tilt a seguito dell’ultimo scatto condiviso da Elisa Isoardi. La conduttrice è tornata a far viaggiare le fantasie dei fan mostrandosi incredibile, tanto da conquistare subito un tripudio di like e complimenti.

39 anni di Cuneo, il suo volto è conosciuto nel mondo dello spettacolo per i suoi programmi di successo: da “La Prova del Cuoco”, a “L’Isola dei Famosi”, tanti i traguardi raggiunti nel suo percorso professionale.

A tutto questo si aggiunge la sua grande popolarità suoi social, in particolare su Instagram dove racconta la sua vita scandita tra set, shooting e momenti spensierati.

Sportiva, non mancano scatti immersa nella natura e attimi in cui si gusta del buon cibo. Minimo comune denominatore di ogni foto la sua bellezza irresistibile: anche nell’ultima foto apparsa sul suo feed si è mostrata mozzafiato, tanto che il post ha raggiunto un successo immediato.

Elisa Isoardi mozzafiato, fan nel delirio: lo sguardo riscalda Instagram

