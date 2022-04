I fan di Ambra Lombardo restano folgorati alla vista del suo ultimo scatto in bikini. La posa al naturale è uno spettacolo afrodisiaco.

La “perfezione sicula” torna nuovamente alla ribalta, quest’oggi, cimentandosi in una posa esplosiva che la sorprenderà totalmente immersa nella natura incontaminata. L’ultimo scatto dell’incantevole modella, Ambra Lombardo, diviene pertanto subito il protagonista di una tumultuosa standing ovation.

Dopo aver partecipato a “Miss Italia” nel lontano 2004, trasmissione che segnerà ufficialmente l’inizio del suo percorso nel mondo dello spettacolo, la modella trentacinquenne, originaria di Ragusa, desidera condividere con i suoi fan anche la sua latente passione per l’insegnamento. Nel 2019, invece, Ambra partecipa alla sedicesima edizione del “Grande Fratello“. Guidata, in quell’annualità, dalla conduttrice Barbara D’Urso. E, anche in quell’occasione, la modella racconterà più nei dettagli ai telespettatori dei suoi interessi e desideri riguardanti la sfera artistica.

“Da urlo” Ambra Lombardo il lato da infarto nella FOTO di spalle: in bikini è la perfezione

