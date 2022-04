Katia e Valeria sono state per molti anni un duo comico della televisione italiana molto amato in ogni puntata di Zelig.

I loro momenti esilaranti hanno intrattenuto il pubblico a casa regalando qualche minuto di spensieratezza. Gli appassionati si ricorderanno del loro siparietto con Claudio Bisio che interpretava Claudiano mentre loro, imitavano le corteggiatrici di Uomini e Donne.

Come dimenticare il “Valeria brava, brava” urlato da Katia durante i dibattiti divertenti tra uno sketch e l’altro. Le due insieme erano davvero un portento ma dopo molti anni di grande affiatamento, il loro rapporto si è sgretolato e questo ha inevitabilmente interrotto anche la loro collaborazione lavorativa. Valeria durante un’intervista ha raccontato come mai tra lei e Katia le cose si sono messe male fino al punto di separarsi: “Insieme abbiamo lavorato per circa dieci anni, i personaggi che più sono entrati nel cuore degli italiani sono state le Miss e le corteggiatrici, insieme abbiamo vissuto momenti indimenticabili”, ha raccontato la Graci e con razionalità ha poi proseguito sostenendo che nella vita possono presentarsi difficili incomprensioni da gestire, proprio come è successo a loro.

Valeria Graci racconta il motivo della rottura con Katia Follesa

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Raffaella Fico e Mario Balotelli sono i genitori della piccola Pia: la somiglianza è sbalorditiva – FOTO

Probabilmente per entrambe era arrivato il momento di separarsi e dal racconto di Valeria sembra che la presenza di un capitale importante abbia costretto le due donne a lavorare singolarmente, abbandonando l’idea del duo che per anni ha avuto grande successo.

“Io non ho mai sostituito Katia con nessuna, lei invece si è presentata sul palco con altri”, ha dichiarato con l’amaro in bocca la Graci, raccontando anche di quanto la separazione sia stata difficile da accettare e di come Katia sia stata nella sua vita oltre che una collega, una vera amica. Valeria ha anche confessato che in alcune situazioni delicate, la Follesa non è stata cosi presente come doveva e per questo per molto tempo, non si sono sentite ne viste. “Io perdono ma non dimentico, anche se qualora mi chiedessero di fare un lavoro insieme, io accetterei volentieri“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Rocio Morales, via tutto in spiaggia: glutei e gambe, sale la temperatura – FOTO