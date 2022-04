“Ti fisso anche quando non lo fai tu”, Vanessa Incontrada labbra carnose: in posa così manda k.o. – FOTO

Vanessa Incontrada abbaglia i followers di Instagram con la sua inarrivabile bellezza. La posa di profilo è divina: che spettacolo.

L’ex iconico volto al femminile di Zelig e Zelig Off con Claudio Bisio ha convinto tutti gli addetti con la sua bellezza inaudita. Si tratta di Vanessa Incontrada, uno dei personaggi più ambiti e selezionati del mondo dello spettacolo.

Per anni, Vanessa ci ha deliziato con la sua simpatia e le sue risate contagiose che hanno fatto innamorare milioni di telespettatori. Lei è anche una fedelissima nella lotta dei diritti e contro la violenza sulle donne.

Le frequenti manifestazioni a cui ha preso parte hanno registrato un enorme coinvolgimento. “Bisogna saper accettarsi!” è il suo ‘grido’ ufficiale per una vita scevra di pensieri e sovraccarichi di pressione.

Da quel momento in poi, Vanessa non si è tirata indietro di fronte a nulla, sbilanciandosi spesso di persona in una serie di scatti calendaristici mozzafiato volti a dimostrare che non c’è cosa più bella e orgogliosa di mostrare senza vergogna la propria naturalezza

Vanessa Incontrada, visuale mozzafiato: i dettagli di una bellezza inarrivabile

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vanessa Incontrada (@vanessa_incontrada)

Gli anni passano anche per Vanessa Incontrada, ma la showgirl e attrice spagnola sembra non aver cambiato una virgola del suo aspetto.

Molti fan si domandano se la ‘spalla’ preferita in tv di Claudio Bisio ricorresse a trattamenti estetici per mantenere inalterata la sua esteticità. La verità è l’esatto contrario, ovvero l’espressione della sua bellezza è l’essere naturali proprio come mamma l’ha fatta.

Durante l’ultima pubblicazione via Instagram dove Vanessa ha raccolto un’infinità di consensi, i fan sono rimasti senza parole.

Dallo sguardo profondo e attraente nella sua posa di profilo è meritevole e lecito elogiare altri aspetti del suo fascino intramontabile. Le labbra carnose rappresentano in questa circostanza, l’altra arma vincente del suo invidiabile repertorio.

Ora non ci resta che sperare in un suo ritorno in tv come ai vecchi tempi e tornare a far la voce grossa, come eravamo abituati un tempo.