Alberto Matano, è “matrimonio”: la notizia fa mancare il respiro. I dettagli

Alberto Matano e l’annuncio del matrimonio fatto in studio. Applausi scroscianti da parte degli ospiti e grande festa: ecco cosa è accaduto

È il conduttore più amato e chiacchierato del momento. Il pubblico lo ama e per questo vorrebbe sapere molte più cose di lui che però si chiude nella sua riservatezza. Parliamo di Alberto Matano, il giornalista Rai che dopo la lunga esperienza al tg 1 ha deciso di virare verso la conduzione prendendo le redini de “La vita in diretta”.

Con lui al timone il programma di approfondimento del pomeriggio di Rai 1 non teme rivali e confronti. Matano con la sua professionalità e quel fascino indiscusso, tiene attaccati al piccolo schermo tantissimi italiani. Inutile dire che tra le tante notizie date in diretta i suoi fan si aspettano sempre che lui possa darne qualcuna che riguarda la sua vita. Nelle scorse puntate si è parlato di matrimonio e sul web è impazzata la notizia.

Alberto Matano: la notizia del matrimonio arriva in studio

Alberto Matano si sposa? Il giornalista che ha fatto da poco coming out e ha rivelato di avere un compagno da tempo che desidera sposare, ha tutti gli occhi puntati addosso ma come sempre è cauto e si guarda bene dal farsi beccare dai paparazzi.

Il conduttore de “La vita in diretta” ha spiazzato tutti per un attimo facendo scoppiare in studio e anche a casa l’applauso generale. Rosanna Lambertucci, Anna Pettinelli, Alessandro Greco e Luca Bianchini hanno applaudito a più non posso alla notizia del matrimonio.

Peccato che non si tratta del suo ma di due persone molto importanti per lui. Matano ha voluto fare gli auguri in diretta a due suoi amici, Valentina e Andrea, chiedendo l’applaudo in studio per questo lieto evento.

Quando sarà il suo momento farà la stessa cosa? Non è detto vista la sua proverbiale riservatezza, anche se per un evento così importante il giornalista potrebbe lasciarsi andare a qualche esternazione una volta detto sì al suo compagno di lunga data. Su di lui si conoscono poche cose e Matano vorrebbe che tutti rimanesse così.