Arisa e Rocco Siffredi, la foto che ha scatenato il popolo del web è già diventata virale: cosa sta succedendo tra i due?

I primi botta e risposta tra Arisa e Rocco Siffredi risalgono proprio allo scorso autunno. La meravigliosa cantante, in gara a Ballando con le Stelle, aveva colpito migliaia di telespettatori attraverso la propria devastante sensualità.

In particolare, un fan sfegatato della trasmissione non aveva mancato di farle arrivare i propri complimenti. Si trattava di Rocco Siffredi, il celebre attore di film a luci rosse che aveva speso parole di apprezzamento nei confronti dell’artista.

Siffredi, nello specifico, non aveva nascosto quello che, a tutti gli effetti, era diventato il suo chiodo fisso: poter girare un film a luci rosse proprio con Arisa. Un’offerta che la vincitrice di Ballando, ovviamente, aveva categoricamente rifiutato.

A distanza di mesi, tuttavia, l’artista e il noto attore sono apparsi insieme in una compilation postata su Instagram. Cosa hanno voluto far trapelare Arisa e Rocco? Le supposizioni sono tantissime e una, in particolare, sta prendendo campo proprio in queste ore.

“Ditemi che non è vero”, Arisa e Rocco Siffredi si mostrano così: la FOTO è devastante

