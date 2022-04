Beautiful, vi ricordate il primo incontro tra Hope e Wyatt? Lui non sapeva ancora di essere figlio di Bill Spencer.

Era il 1987 quando Beautiful andava in onda per la prima volta negli USA per poi essere approdare in Italia appena due anni dopo. Da allora gli intrighi amorosi e i drammi familiaridei Forrester non hanno mai smesso di farci compagnia. Darla Einstain, Nick Marone, Sheila Carter, Caroline Spencer sono solo alcuni dei nomi che hanno popolato il fantasioso mondo di Beautiful al fianco di personaggi storici quali Brooke Logan e Ridge Forrester. Ripercorriamo insieme alcuni dei momenti salienti della storia della soap tramite l’album dei ricordi di Yeslife.

Oggi ricordiamo il primo incontro tra Wyatt e Hope. Lo Spencer stava facendo la doccia in un bosco quando la Logan lo trovò.

I tempi d’oro di Beautiful: Hope trova Wyatt (nudo) nel bosco

Il primo incontro tra Hope e Wyatt avvenne nel bosco di Big Bear. La Logan si era recata lì con Liam per aiutarlo a superare la rottura con Steffy, partita per Parigi. Durante il corso di una passeggiata, avvistò uno sconosciuto che faceva la doccia in mezzo al bosco nei pressi di un camper. Hope, non resistendo alla tentazione, gli scattò una foto e cominciò a correre quando lo sconosciuto si accorse di lei. Dopo essere inciampata su una radice, Hope smarrì il telefono ma riuscì a scappare. Wyatt ritrovò il suo telefono e glielo riportò fino a Los Angeles, facendo così la sua conoscenza. I due diventarono amici, tanto che Hope invitò il ragazzo alla festa del 4 luglio. Qui Liam li vide insieme e si ingelosì.

Ma c’era un mistero da risolvere: perché Wyatt aveva al collo un ciondolo con la spada, identico a quello di Liam? Si sarebbe ben presto scoperto che Wyatt altri non era che il secondo figlio illegittimo di Bill Spencer e la collana era stata forgiata da sua madre Quinn, famosa gioielliera freelance. Da allora le sorti di Wyatt, degli Spencer e dei Forrester sarebbero state per sempre intrecciate.