Un cambiamento davvero eccessivo per Miriam Leone. L’attrice sceglie di confessare la sua opinione in maniera inedita. Il VIDEO rapisce gli utenti.

E’ una decisione che non poteva essere ignorata, quella dell’affermata attrice Miriam Leone palesatasi attraverso un video inatteso pubblicato durante la tarda mattinata di oggi, giovedì 21 aprile.

Dopo aver sorprendentemente conquistato il titolo di “Miss Italia” a soli ventitré anni, la protagonista dell’ultima commedia romantica “Corro Da Te” del regista Riccardo Milani, ancora disponibile in moltissime sale cinematografiche della penisola e che vede come suo maschile protagonista l’altrettanto amato collega Francesco Favino, ha presto concentrato la sua attenzione e i suoi molteplici impegni verso il suo più grande amore. Quello per la recitazione. Classe 1985, dai magnetici occhi verdi, la bellissima attrice ha di recente interpretato l’iconico ruolo di Eva Kant. Ammaliando gli spettatori del grande schermo nell’ultimo capolavoro dei Manetti Bros, dedicato al più spietato ladro di tutti i tempi, il carismatico e pragmatico “Diabolik“.

“Ne ho bisogno” Miriam Leone si inquadra dal basso: l’affermazione travolge il web – VIDEO

Miriam Leone – Il VIDEO

“Scusate ragazzi, avrei bisogno di un’informazione“, annuncia l’attrice dalla chioma nuovamente ramata passeggiando per le vie della città, sulle quali quest’oggi verte un cielo particolarmente plumbeo e minaccioso.

E sarà proprio per tal ragione che Miriam rivolgerà tale quesito ai suoi 1,5 milioni di follower, con tanto di occhiali da sole resi presto superflui dalle caratteristiche meteorologiche della giornata di oggi. “La primavera dov’è?“, chiede dunque sarcasticamente l’attrice, attirando immancabilmente l’attenzione dei suoi fan.

Il contenuto video è apparso soltanto un’ora fa nelle storie del suo profilo Instagram, attraverso il quale, soltanto quattro giorni fa, si era lasciata immortalare in una delle meravigliose spiagge della Sicilia durante una pausa di relax in un pomeriggio talmente soleggiato da optare per la scelta di un outfit prettamente estivo.

Inoltre, in previsione degli impegni futuri dell’attrice, si può accennare ad un nuovo progetto. A cui l’attrice ha preso parte al fianco di altri importanti artisti italiani. Fra questi: l’attrice e regista Alba Rohrwacher, Claudia Gerini, le giovani e intraprendenti colleghe, Benedetta Porcaroli e Matilda De Angelis, Laura Morante, Francesco Pannofino, Valerio Aprea e moltissimi altri.

Si tratta di una toccante iniziativa. La rassegna avrà inizio a partire dal prossimo 29 aprile. E sarà volta a rendere i suddetti artisti protagonisti di letture di testi fiabeschi indirizzate a bambini che si trovano attualmente nei reparti di alcuni ospedali italiani. Il progetto ha acquisito pertanto il nome di “C’era Una Volta“.