Un uomo di 54 anni è morto ieri pomeriggio a Cerro Veronese, in provincia di Verona, dopo essere rimasto schiacciato dalla sua auto contro il muro del garage. Inutili i soccorsi.

Travolto dalla sua stessa auto mentre si trovava in garage. È morto così un uomo di 54 anni nel pomeriggio di ieri a Cerro Veronese, in provincia di Verona. La vittima stava effettuando dei lavori di manutenzione alla propria vettura quando quest’ultima ha iniziato a muoversi schiacciandolo contro il muro.

A fare la tragica scoperta sono stati i familiari che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Purtroppo, al loro arrivo non c’è stato più nulla da fare. La dinamica del drammatico incidente domestico è ora al vaglio dei carabinieri.

Un terribile incidente domestico è costato la vita ad un uomo. È accaduto nel pomeriggio di ieri, giovedì 21 aprile, a Cerro Veronese, piccolo centro della provincia di Verona. La vittima è Giorgio Restani, 54ernne originario di Novara, ma residente nel comune del veronese.

Restani, secondo le prime informazioni, come riportano i colleghi della redazione de Il Corriere del Veneto, stava svolgendo alcuni lavori di manutenzione alla propria auto all’interno del garage di casa. Accidentalmente, però, avrebbe provocato il movimento della vettura che lo ha centrato in pieno schiacciandolo contro il muro del box. A trovarlo esanime i familiari che hanno fatto scattare l’allarme.

Sul posto sono arrivati in pochi minuti gli operatori sanitari del Suem 118 che, dopo vari tentativi di rianimazione, si sono arresi dichiarando il decesso del 54enne. Troppo gravi le lesioni riportate. Considerata la gravità dell’incidente era stata allertata anche l’eliambulanza per l’eventuale trasporto in ospedale della vittima.

Oltre ai soccorritori, sul luogo della tragedia sono accorsi anche i carabinieri che, scrive Il Corriere del Veneto, hanno avviato tutti gli accertamenti per determinare con certezza la dinamica dell’accaduto.