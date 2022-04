Chanel Totti ha confessato pubblicamente il suo grande “amore”: Ilary e Francesco sicuramente ne erano a conoscenza!

Con oltre 90mila seguaci su TikTok, Chanel Totti è destinata ad oscurare presto l’immagine della più famosa mamma Ilary Blasi. Nonostante la figlia del “pupone” e della presentatrice sia giovanissima – 15 anni il prossimo 13 maggio -, la sua spontaneità e la sua solarità le hanno già fatto guadagnare molti consensi.

Sui social Chanel si diverte a postare video dai contenuti ironici, che sembrano riscuotere molto successo tra i suoi sostenitori. Non è da escludere che la figlia di Ilary, bella proprio come la mamma, possa decidere di intraprendere la carriera televisiva.

Al momento, tuttavia, la 14enne sembra concentrata su ben altro e non ha sicuramente nessun interesse nel pianificare un futuro sul piccolo schermo. Tra l’altro, come dimostra uno dei suoi ultimi video di TikTok, Chanel sembrerebbe distratta da un amore che lei stessa ha definito “indescrivibile“.

Chanel Totti lo confessa pubblicamente: un “amore indescrivibile” per la figlia di Totti – VIDEO

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Bellezza disarmante”: Giorgia Rossi si scopre, scollatura generosa. Fisico stupendo, fan nel delirio – FOTO

Simpatia, solarità e bellezza: queste le tre doti che alla giovanissima Chanel Totti di certo non mancano. Grazie al suo sorriso contagioso e ai video ironici che non mancano di divertire i suoi seguaci, la figlia della conduttrice e del “pupone” è riuscita a raccogliere oltre 90mila fan su TikTok.

Attraverso le clip che la 14enne pubblica con cadenza quotidiana, ma soprattutto attraverso le rispettive didascalie, Chanel lascia trapelare moltissimo di sé e della propria personalità. È quanto accaduto proprio in uno dei recenti video apparsi all’interno della piattaforma.

“Le faccio le rose, sicuro le piaceranno“, ha scritto la figlia di Totti nella didascalia della clip, che ha fatto arrivare ai followers un messaggio ben preciso. L’amore “indescrivibile“ di Chanel, all’opposto di quello che molti potrebbero pensare, sono in realtà le borse.

La figlia di Ilary e Francesco ne possiede di ogni marca e formato e sembra proprio non riuscire a far a meno di questo accessorio fondamentale. Una passione che i due coniugi, come è facilmente intuibile, conoscono alla perfezione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Michele Morrone, il lutto che ha cambiato la sua vita: era la persona che più amava

Chanel, attraverso questo semplice post, ha condiviso con i fan un aspetto della sua personalità che in pochi conoscevano. I corteggiatori della figlia di Ilary e Totti sono avvisati: per la 14enne, la passione primaria rimarrà sempre quella per le borse.