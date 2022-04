“Amore mio biondissimo”, Chiara Ferragni ‘oceano’ di passione: l’amore è ora. Baci e abbracci infuocati – FOTO

Chiara Ferragni emoziona il web nel bel mezzo di un oceano di passione con il lui più significativo. Un paesaggio da cartolina: i dettagli.

Reduce da un periodo tutt’altro che brillante, l’imprenditrice milanese, Chiara Ferragni ha rotto il silenzio attraverso i social. E’ il modo migliore per tornare a far ‘rumore’ alla sua maniera.

Lo stato influenzale del periodo l’aveva costretta a restare ferma ai box, tra le quattro mura di casa. A poche ore di distanza dalla peggior condizione, ecco arrivare il momento della svolta per lei.

Attraverso le ultime storie Instagram, la bella influencer aveva fatto sapere di non essere al massimo della condizione. Ora il tunnel dei mali sembra acqua passata in tutti i sensi, lo si spera anche per la figlia Vittoria.

Chiara era stata costretta a fare ricorso al più classico degli aerosol per attenuare i sintomi influenzali. Nel giorno della commemorazione della “Terra” eccola tornare a sorridere tra le braccia dell’amore della sua vita

Chiara Ferragni, il ‘pericolo’ è ormai alle spalle: il pronto riscatto della web influencer

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Michele Morrone, il lutto che ha cambiato la sua vita: era la persona che più amava

L’imprenditrice milanese ha spiazzato tutti i followers di Instagram in seguito all’ultima condivisione. Una vera e propria sorpresa per gli appassionati che tutto pensavano fuorchè vederla tornare alla vita di tutti i giorni nel più breve tempo possibile.

Per il riscatto personale dal ‘pericolo’ influenzale, Chiara Ferragni ha scelto l’amore in tutte le sue sfaccettature.

Nella giornata cosiddetta della “Terra“, la web influencer è uscita allo scoperto in un vortice di baci e abbracci in compagnia del suo amoroso, Federico Lucia, in arte Fedez.

Colpisce il look super biondo dei capelli scelto dal rapper italiano, un segnale di vita e di riscatto anche per lui in tutti i sensi. La coppia “vip” del momento ha scelto di trascorrere una giornata in barca ai piedi dell’isola di “Formentera“, sullo sfondo di un paesaggio da cartolina.

Alcuni restano perplessi sul momento dello scatto che in realtà corrisponde ad un ritratto del passato. Si tratta di uno dei momenti più belli trascorsi nel cuore della loro prima frequentazione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Gianni Sperti imbestialito contro la collega: “con 800 euro non posso permettermelo”

Un vero e proprio smacco a coloro che per un attimo avevano anche solo immaginato che la coppia stesse vivendo un periodo di crisi, dopo la pubblicazione di una foto dove la Ferragni scambiava un gesto affettuoso con il suo manager personale, grazie al quale è riuscita ad avere successo nel mondo professionale.