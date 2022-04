Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker finalmente la verità, dopo anni il motivo della rottura viene a galla

Cos’è successo davvero tra i due coniugi che li ha portati a dirsi addio nel modo più infelice? La loro storia d’amore è finita per una ragione ben precisa.

Quel bacio stampo ma anche tenero e affettuoso che abbiamo visto sul palco del suo recente spettacolo “Michelle Impossible” aveva fatto pensare ad un possibile ritorno di fiamma tra i due amanti dopo ben 13 anni di separazione.

Il divorzio è giunto nel 2009 dopo il primo incontro nel 1995 che li aveva uniti ad un concerto e poi fatti diventare marito e moglie, nonché genitori della piccola Aurora.

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sono ancora nell’immaginario collettivo una delle coppie più belle mai formate nel mondo dello spettacolo, impossibile quindi non pensare come mai tra di loro le cose siano giunte al capolinea in modo così inaspettato.

Il motivo lo ha confessato la stessa Michelle qualche anno fa intervistata a “Verissimo”. Ecco cosa ha ammesso a cuore aperto.

Eros Ramazzotti, ecco perché è stato lasciato da Michelle

La confessione su quanto accaduto è arrivata in differita molti anni dopo la rottura dei due coniugi, lo ha ammesso Michelle nel salotto di Canale 5 intervistata da Silvia Toffanin che per la prima volta ha scoperchiato il vaso di Pandora e ha fatto parlare la showgirl.

La conduttrice e modella svizzera ha spiegato che ancora molto giovane è venuta in contatto con una setta che l’ha plagiata facendole credere che tutti i suoi affetti più cari fossero personalità oscure nocive per la sua vita, quindi da allontanare se voleva salvarsi.

“Mi dicevano che mio marito era negativo per me, ma io lo amavo moltissimo. Quando Eros mi ha messo davanti alla scelta: ‘o me o loro’ io ho scelto loro”.

Michelle ha dovuto annullarsi dimenticando anche la madre che non ha sentito per oltre 4 anni visto che le veniva intercettate le telefonate. Un’ammissione di colpa tirata in ballo in quella discussione del 2017 che ha lasciato tutti esterrefatti.

Tanti anni di psicoterapia le sono stati d’aiuto per venire a galla da questo incubo nero che però porta con sé strascichi pesanti tra cui la fine di un amore che poteva essere eterno ed invincibile. In molti sperano che ora che con Trussardi è finita con Eros ci possa davvero essere una nuova possibilità di rinascita.