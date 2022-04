Gigi D’Alessio raccomanda suo figlio LDA? Il ragazzo al momento si trova nella scuola di Amici di Maria De Filippi per diventare un cantante proprio come il padre

Gigi D’Alessio è uno dei cantanti più amati del panorama musicale italiano. Ha esordito quando era davvero molto giovane, infatti a giugno festeggerà a Piazza Plebiscito i suoi primi trent’anni di carriera. Con lui ci saranno tantissimi ospiti e amici che gli terranno compagnia, tra questi sicuramente vedremo anche LDA. Ovvero, Luca D’Alessio.

Luca, appena è entrato a far parte della scuola di Amici di Maria De Filippi, è stato subito accusato di essere raccomandato da suo padre. Ci ha messo mesi a riuscire a scrollarsi di dosso questi pregiudizi e a farsi volere bene, ma ci sarà sempre una parte del pubblico che lo vedrà soltanto per il suo legame familiare con Gigi. Proprio in proposito, il cantante napoletano ha deciso di rompere il silenzio durante una intervista di FanPage.

Gigi D’Alessio torna a parlare di suo figlio: “Se lo raccomandassi non farei il suo bene”

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Fedez, Corona e Belen: trio inedito e l’ossessione che ritorna: “E’ invidioso perché..”

“Se lo raccomandassi gli farei del male. So che tutti pensano, è figlio di’, io ve lo giuro non ho fatto nessuna telefonata” ha esordito così Gigi nell’intervista che ha rilasciato al noto quotidiano. “Lo sto guardando e apprezzando, senza invadere il suo campo, senza chiamare nessuno. Niente. È tutta farina del suo sacco perché non sarebbe giusto nei confronti degli altri. A me fa piacere se lui sbatte la testa al muro, perché è quello che ti fa crescere. Sapeste quanti muri ho rotto io con la testa”.

Poi ha continuato, parlando di quanto sia difficile riuscire a fare carriera in questo mondo. “Nel nostro lavoro nessuno ti deve regalare nulla. Noi del Sud dobbiamo sempre lavorare di più per ottenere qualcosa. Siamo nati per non avere, ecco perché quando otteniamo qualcosa sembra quasi sia successo un miracolo. Mio figlio deve fare il suo percorso, deve avere le sue soddisfazioni, le sue delusioni. Tra l’altro non lo vedo da settembre.”

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Maneskin, Victoria De Angelis di nuovo senza veli: la FOTO infiamma il web. Fan in fibrillazione

Luca sta facendo davvero un bellissimo percorso all’interno della scuola: ogni giorno che passa riesce a conquistare sempre di più i numerosi telespettatori.