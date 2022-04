L’Eredità, Flavio Insinna impazzisce a causa della concorrente: il motivo è assurdo e ha scatenato la reazione dei presenti in studio

Con l’arrivo del weekend, anche nello studio de L’Eredità l’entusiasmo sembrava incontenibile. Flavio Insinna, accogliente come suo solito, ha messo gli aspiranti vincitori a proprio agio fin dalle battute iniziali.

Anche nel corso del primo duello, quello tra Piera e Giuseppe, il conduttore non ha mancato di far arrivare loro tutto il sostegno necessario. I due concorrenti, infatti, sono stati gli unici a non superare la prima fase del quiz game, ovvero quella degli “Abbinamenti”.

Proprio durante la sfida, i telespettatori si sono trovati ad assistere ad una scenetta a dir poco inaspettata. Insinna, ad un certo punto, sembrava veramente fuori di sé a causa della concorrente: il motivo è assurdo e vi lascerà senza parole.

L’Eredità, Flavio Insinna impazzisce a causa della concorrente: il motivo è assurdo

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Ditemi che non è vero”, Arisa e Rocco Siffredi si mostrano così: la FOTO è devastante

Flavio Insinna, nel corso della puntata de L’Eredità di quest’oggi, venerdì 22 aprile, non ha mai perso il sorriso che da sempre lo contraddistingue. Persino quando ha dovuto annunciare il primo duello della serata, quello tra Giuseppe e Piera, il conduttore non ha mancato di esortarli con tutto l’entusiasmo necessario.

La sfida si è rivelata un testa a testa che ha tenuto i telespettatori con il fiato sospeso fino all’ultimo secondo. Solo un breve momento di défaillance da parte di Piera, tuttavia, è parso rompere la tensione del duello.

“Quello nuziale può essere molto lungo“, ha proposto Insinna alla concorrente, che ha riflettuto a lungo prima di avanzare una risposta al quesito. I primi tentativi della partecipante, di fatto, si sono rivelati vani. “Starascico?” – ha tentennato la concorrente, prima di accorgersi del clamoroso errore – “Strascico!“.

Flavio Insinna, ancor prima di complimentarsi con Piera per aver risposto correttamente, è scoppiato a ridere a crepapelle, seguito da tutto il pubblico presente in studio. “Starascico… hai inventato una parola giapponese!“, ha ironizzato il conduttore, che è parso davvero conquistato dalla concorrente.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Chanel Totti lo confessa pubblicamente: un “amore indescrivibile” per la figlia di Totti – VIDEO

Nel momento in cui Piera ha dovuto abbandonare lo studio dopo la perdita del duello, il padrone di casa l’ha salutata con grande rammarico. Insinna, stando a ciò che è trapelato durante la puntata, sembrava davvero avere un debole per la simpaticissima partecipante.