Una giovane madre di 35 anni è deceduta ieri pomeriggio all’ospedale di Baggiovara (Modena), dove era giunta poco prima in seguito ad un malore. La 35enne si era sentita male in casa dopo essersi sottoposta ad un “ritocco” estetico a domicilio: una puntura per sollevare il décolleté.

Ad effettuare il trattamento un’estetista, poi datasi alla fuga ed ora ricercata dai carabinieri che stanno indagando sulla drammatica vicenda. L’autorità giudiziaria per risalire alle cause della morte ha disposto l’autopsia sulla salma.

Aveva solo 35 anni Samantha Migliore, la donna morta ieri, giovedì 21 aprile, all’ospedale di Baggiovara, frazione di Modena.

La 35enne, madre di cinque figli, secondo quanto ricostruito, riporta Il Resto del Carlino, aveva ricevuto in casa un’estetista per sottoporsi ad un piccolo trattamento estetico: una puntura per sollevare il seno. Dopo l’iniezione, Samantha ha iniziato a sentirsi male sotto gli occhi del marito e di alcuni parenti che si trovavano all’interno dell’abitazione. Scattato l’allarme, presso l’appartamento sono arrivati i sanitari che, dopo le prime manovre di rianimazione, hanno trasportato in ospedale la donna. Qui, purtroppo, i medici non hanno potuto far nulla per salvarle la vita: poco dopo il suo cuore ha smesso di battere per sempre.

Sul caso stanno indagando i carabinieri di Maranello e di Modena che hanno dato il via alle ricerche per rintracciare l’estetista, datasi alla fuga subito dopo. Non è chiaro se si tratti di una professionista o di un’estetista “abusiva” e se la vittima la conoscesse.

Da determinare anche le cause della morte e la sostanza inoculata. A stabilirlo sarà l’esame autoptico, diposto dall’autorità giudiziaria.

Samantha, due anni fa era sopravvissuta al tentato omicidio dell’ex compagno. L’uomo, condannato in appello, come riferiscono i colleghi de Il Resto del Carlino, le aveva sparato alla testa in casa e poi si era costituito alle forze dell’ordine.