Nunzia De Girolamo, in questa particolare giornata, ha deciso di scaldare gli animi dei suoi followers postando una foto in costume.

La carriera di Nunzia De Girolamo è svoltata in questi mesi grazie a ‘Ciao Maschio’: il format proposto di sabato in seconda serata in cui vengono intervistati contemporaneamente tre personaggi famosi (uomini) ha raggiunto numeri insperati. Non a caso la Rai ha scelto di continuare il sodalizio puntando su una seconda edizione del programma: proprio in queste settimane stanno andando in onda le nuove puntate. L’ex Ministro è stata ricercata anche per ‘Detto Fatto‘: è stata lei stesso a confermare questo rumors attraverso alcune interviste.

La nativa di Benevento, sui social network, è sempre più seguita ed apprezzata: le sue fotografie mandano in visibilio gli utenti con una facilità imbarazzante. Quest’oggi, la 46enne ha deciso di mettere in mostra il suo fisico postando un’immagine in costume: bellissimo anche il messaggio che ha riportato in didascalia.

Nunzia De Girolamo in costume è pazzesca: che fisico

Nunzia, in questa fredda giornata di fine aprile (il meteo sta letteralmente impazzendo), ha infiammato il mondo dei social network condividendo una fotografia in costume. Secondo quanto si legge in descrizione, lo scatto è stato fatto in Kenya. Nonostante sia parzialmente coperta da un albero gigante, il suo fisico è comunque in vista e provoca gli ammiratori.

Molto bello il messaggio apparso in didascalia, dedicato all’Earth Day (le Nazioni Unite celebrano questa ricorrenza ogni anno il 22 aprile). “La Terra è l’unica vera eredità che lasciamo ai nostri figli e alle future generazioni. La mia piccola si chiama Gea, e non è affatto un caso! Nella mitologia greca, Gea è la dea primordiale, quindi la potenza divina, della Terra”, si legge. Nunzia, inoltre, ha annunciato l’appuntamento per domani sera: in seconda serata andrà in onda una nuovissima puntata di ‘Ciao Maschio’.