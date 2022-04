Nella serata di mercoledì a San Pietro in Gu (Padova), un pensionato è stato trovato morto in casa dal figlio, contattato dai vicini del genitore. Sul posto i sanitari del 118 ed i carabinieri.

Un uomo di 59 anni è stato trovato morto all’interno della sua abitazione di San Pietro in Gu (Padova). La tragica scoperta nella serata di mercoledì, quando il figlio 30enne, avvisato dai vicini preoccupati di non aver visto il padre, lo hanno chiamato.

Una volta aperta la porta di casa, il ragazzo ha rinvenuto il corpo ormai senza vita del genitore riverso sul letto. Vani i tentativi di rianimazione dei soccorsi precipitatisi sul posto. Secondo i primi riscontri, il 59enne sarebbe stato stroncato da un improvviso malore.

San Pietro in Gu, colto da un malore: pensionato 59enne trovato morto dal figlio

Un malore, probabilmente un infarto fulminante, che lo ha colto nella notte non lasciandogli alcuno scampo. Se n’è andato così Franco Pedon, operaio in pensione di 59 anni, ritrovato senza vita mercoledì nella sua casa di San Pietro in Gu, nel Padovano.

L’allarme è scattato in serata quando alcuni vicini di casa, riferisce Il Gazzettino, non vedendo il 59enne per tutto il giorno, hanno contatto il figlio, un 30enne che vive a poca distanza. Il giovane, in possesso delle chiavi dell’abitazione, ha aperto la porta ed ha trovato Franco riverso sul letto esanime. Immediata la chiamata al numero unico per le emergenze.

Il centralino ha inviato un’ambulanza con a bordo lo staff medico che, una volta arrivato, ha potuto solo dichiarare il decesso del pensionato. Intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti. Si sarebbe trattato di una morte per cause naturali: un malore fatale. Il 59enne, secondo quanto appurato, scrive il quotidiano locale, non era affetto da alcune patologie particolari. Non è escluso che sulla salma, al momento a disposizione dell’autorità giudiziaria, possa essere eseguita l’autopsia per fugare ogni dubbio.

Sotto choc i vicini e tutti i residenti del quartiere che conoscevano bene Pedon, rimasto vedovo circa due anni fa dopo la morte della moglie.