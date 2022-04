Il bacio galeotto di Sonia Bruganelli non sfugge all’attenzione dei telespettatori. La reazione di Paolo Bonolis non era prevista.

Se nella giornata di ieri, martedì 19 aprile, il viscerale dibattito tra l’ex opinionista del “Grande Fratello Vip”, Sonia Bruganelli, ed il giornalista Giuseppe Candela sembrava aver già scaldato a dovere gli animi degli utenti in rete, in queste ultime ore l’attenzione è poi nuovamente raddoppiata sull’imprenditrice romana.

Il motivo? La quotata ospite Mediaset, classe 1974, ha innescato una reazione imprevista sui social network dopo la comparsa di uno scatto propiziatorio. L’immagine ha rivelato, senza troppi giri di parole, l’identità del suo nuovo “principe azzurro“. L’ex modella e casting director dagli ammalianti occhi di ghiaccio non avrebbe titubato, in quest’occasione, a volersi rendere protagonista di un “bacio galeotto“. Ma qual’è stata la reazione del suo attuale partner in amore dal lontano ’97?

Sonia Bruganelli pizzicata a baciare un altro: Paolo Bonolis ha reagito in maniera clamorosa

Lo showman Paolo Bonolis, ancora alla guida della trasmissione serale di “Avanti Un Altro”, avrebbe reagito nella maniera più lontana dalle aspettative del vasto pubblico.

L’istantanea, dai contorni sfocati ma dai personaggi ben messi in evidenza da una risoluzione impeccabile, è apparsa sul profilo Instagram dell’imprenditrice generando vertiginosamente un ingente numero di commenti non del tutto piacevoli.

Se alcuni noteranno un’insolita somiglianza dell’opinionista con la conduttrice Barbara D’Urso, ora alle redini de “Pupa E Il Secchione Show”, altri si ritroveranno a contestare senza precedenti la coppia immortalata nell’immagine.

“Ognuno ha il principe azzurro che si merita“, scrive al contempo Sonia in didascalia, indossando un metaforico impermeabile che possa, anche stavolta, lasciar scivolar via le critiche di troppo ricevute di seguito alla pubblicazione. Mentre, la reazione di Bonolis sembrerà inizialmente tardare. Fino a sconfinare in un silenzio assordante. Difatti, la stessa imprenditrice, aveva condiviso soltanto ventiquattro ore fa la sua opinione a riguardo.

Seppur utilizzando la citazione di una nota pagina Instagram, detenuta dallo scrittore conosciuto sotto il nome di @incompreso_real, la Bruganelli aveva deciso di sentenziare con orgoglio il suo verdetto e di esporlo agli utenti con tanto di verve partenopea. Ossia: “nun te scurdà ca’ pur o’ silenzi è na rispost“.