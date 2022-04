Vite al limite è un programma di Real Time che racconta alcun storie molto complesse di uomini e donne che essendo in sovrappeso, non riescono più a gestire il proprio fisico.

Il pubblico italiano si è molto appassionato in tutti questi anni a questo programma in quanto le storie raccontate riescono a coinvolgere lo spettatore emotivamente, generando nella mente di chi guarda, riflessioni e interrogativi anche su se stessi e sulla propria alimentazione.

All’interno del programma è da sempre presente il dottor Nowzaradan che aiuta tutte le persone che arrivano con tantissimi kili da perdere ed uno stato d’animo triste e rammaricato. Tra le tante storie raccontate, una ha coinvolto particolarmente i telespettatori sia in America che in Italia, ovvero quella di Krystal Hall. Alla base di queste storie, ci sono spesso molti traumi che riguardano l’infanzia della protagonista della storia, Krystal arrivata in ospedale a Houston, ha raccontato di aver subito un abuso dal fidanzato della madre e una molestia da parte del cugino. Queste vicende drammatiche le hanno completamente stravolto la vita e per lei, l’unico modo per scappare da tutto quel dolore, era quella di rifugiarsi nel cibo. L’eccesso però ha finito per rovinare il suo aspetto, dopo qualche tempo la bilancia ha segnato 280 kili, per lei era arrivato il momento di rivolgersi al dottor Nowzaradan.

Che cosa è successo a Krystal Hall? Nulla di buono

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Eurovision 2022, l’annuncio che spiazza: a sorpresa arriva l’artista a smuovere le acque

La situazione era davvero complessa visto che la Hall doveva perdere tanti kili. La donna però ha dimostrato grande forza di volontà dettata da un desiderio impellente di tornare ad essere una donna forte e indipendente.

Il percorso di Krystal era iniziato abbastanza bene, il dottore si era messo a sua disposizione per aiutarla a perdere i kili necessari per l’operazione. Ad un certo punto però, il covid ha stravolto le vite di tutti ed anche per la Hall le cose si sono capovolte notevolmente: la Pandemia ha bloccato tutti gli interventi e considerando i suoi miglioramenti, la donna è riuscita a perdere solo 18 kili. Ad oggi non si sa se Krystal riuscirà a riprendere in mano il percorso per ottenere l’operazione tanto desiderata.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Luca Onestini ospite alla Pupa e il Secchione, clamorosa la reazione di Soleil