Teo Mammucari è il nuovo conduttore di “Le Iene” ed ex marito di Thais Souza Wiggers: dopo anni spuntano i motivi della rottura

Dopo anni in seconda fila è tornato in pole position. Teo Mammucari è alla conduzione di “Le Iene” con Belen Rodriguez e questa sera torna in prima serata con lo show nella versione cronaca e attualità.

Da tempo il giudice di “Tu si que vales” aveva lasciato il programma su Italia 1 che qualche anno fa conduceva insieme a Ilary Blasi. Oggi è tornato più carico che mai e con tanta voglia di divertire gli italiani.

Teo Mammucari, oltre al lavoro c’è la famiglia: tutta la verità sull’ex moglie

Oltre ad essere un personaggio dello spettacolo, Teo Mammucari è anche un papà straordinario. Julia è nata nel 2008 dalla storia con Thais Wiggers, ex velina ed ex moglie del conduttore.

I due si sono lasciati nel 2010, quando entrambi hanno deciso di seguire strade diverse con altre persone. Dopo anni non è ancora chiaro quale sia stato il vero motivo della rottura, ma secondo quanto si è appreso dal web all’epoca dei fatti, i due avrebbero avuto una crisi che non sono riusciti a superare.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Fedez, Corona e Belen: trio inedito e l’ossessione che ritorna: “E’ invidioso perché..”

E c’è di più, Thais Wiggers avrebbe fatto le valige e sarebbe volata in Brasile per un po’. Quando è tornata in Italia, la coppia ha deciso di separarsi definitivamente.

In tutti questi anni Teo Mammucari ha sempre portato rispetto nei confronti dell’ex moglie e in un’intervista che riporta il sito Kronic.it avrebbe affermato: “Ho passato i tre anni più belli della mia vita. Con una donna che ho amato, che amo e che amerò per sempre. Io non dirò mai cose cattive su di lei. Una storia che è stata bellissima, rovinata da certe sue dichiarazioni”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Maneskin, Victoria De Angelis di nuovo senza veli: la FOTO infiamma il web. Fan in fibrillazione

Oggi ognuno sembra essersi rifatto una vita, ma hanno qualcuno che non potrà mai dividerli: la piccola Julia, ormai adolescente, che amano follemente.