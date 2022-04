Elodie Di Patrizi riesce sempre a stregare gli ammiratori con contenuti da sballo: poco fa, è apparsa in rete uno scatto divino.

Elodie è probabilmente una delle cantanti più amate dell’intero panorama musicale italiano. La romana, con la sua energia e con la sua voce magnifica, riesce sempre a far impazzire tutti i suoi fans. Lo scorso anno, ad esempio, prese parte in qualità di ospite al ‘Festival di Sanremo’ e sconvolse i telespettatori con una performance strepitosa.

La Di Patrizi è seguitissima anche per la sua bellezza e per il suo fisico da urlo: non a caso il suo profilo di Instagram possiede ben 2,7 milioni di followers. La 31enne conquista sempre i riflettori: al momento è finita sulle prime pagine per uno scoop di gossip. Secondo alcune indiscrezioni, Elodie e Marracash dopo essersi lasciati a novembre si starebbero frequentando nuovamente. Tutti aspettano inoltre l’esordio da attrice della cantante, che sarà protagonista nel film ‘Ti mangio il cuore’. Instagram, in ogni modo, resta terreno fertile per le sue meravigliose fotografie: anche questa sera è arrivato uno scatto da applausi.

Elodie è un qualcosa di divino: la posa lascia tutti senza fiato

Elodie, anche oggi, ha lasciato il segno sui social network pubblicando un’immagine da capogiro. La cantante è una bomba esplosiva e i suoi contenuti ottengono sempre ottimi riscontri. “Treccine che sanno di tormentone“, ha scritto ad esempio quest’oggi un utente sotto al suo ultimo post. La romana, infatti, ha incantato tutti con un outift divino.

Il completo è sorprendente ma la magliettina è troppo corta e scopre così il suo ventre. Tra i commenti c’è sia chi elogia il suo stile e sia chi focalizza l’attenzione sul fascino dell’artista. I suoi lunghissimi capelli sono sbalorditivi mentre la posa sensuale lascia tutti senza parole. Nessuna didascalia particolare per la 30enne, che si è limitata a piazzare un’emoticon con un faccino strambo.