Eurospin, dopo le grandi aperture partono gli omaggi: ecco cosa arriva

Da Eurospin le novità non finiscono mai, milioni di italiani hanno gioito per le numerose aperture sul territorio nazionale ma ora ecco che arrivano gli omaggi.

Eurospin Italia S.p.A. è un’azienda che opera nella grande distribuzione alimentare dal 1993. Nasce da un’iniziativa lungimirante portata avanti da quattro famiglie inserite nel mondo imprenditoriale, i Pozzi, i Mion, gli Odorizzi ed i Barbon.

La catena di supermercati è stata il primo discount italiano a spingere sulla formula del franchising per confermare la sua presenza su tutto il territorio nazionale. Eurospin la spesa intelligente, recita lo slogan pubblicitario dei supermercati.

Nel tempo milioni di persone hanno apprezzato il rapporto qualità-prezzo, motivo per il quale si è deciso di estendere la presenza del marchio anche all’estero con risultati notevoli.

Da Eurospin grandi novità in arrivo per tutti, ma solo per oggi 23 aprile

La presenza di Eurospin all’estero e nello specifico in Croazia e Slovenia, simboleggia il fatto che la catena di supermercati ha mostrato sempre interesse nella crescita commerciale e nel rapporto fidelizzato con i clienti.

Pochi giorni fa, milioni di italiani hanno gioito per le nuove aperture ed ora ecco che Eurospin vuole sugellare il momento magico con una giornata speciale: “Fare una spesa intelligente da oggi è anche divertente. Sabato 23 aprile solo da Eurospin con almeno 30 € di spesa, in omaggio Dave Peperone!”, si legge sui canali social del discount.

Dave Peperone è il simpaticissimo personaggio dei Minions tanto amato dai bambini. Come sempre Eurospin pensa a tutti, un regalo davvero gradito che farà felici i fan del pupazzetto giallo.

I commenti sui social sono impetuosi: “Grazie Eurospin, mio figlio sarà felicissimo” scrive una mamma, “Finalmente, i miei figli aspettavano questo momento“, si legge ancora.

Solo per oggi, 23 aprile, con 30 euro di spesa, potrete ricevere in regalo il simpaticissimo Dave Peperone e far vivere un piccolo momento di felicità ai vostri bambini. Sicuramente il gentile pensiero di Eurospin sarà gradito da tutti, in Italia e non solo.