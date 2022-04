Una bellezza senza tempo. Probabilmente le parole non riusciranno a rendere giustizia al suo fascino ma l’ultimo scatto non lascia scampo a nessuno…

Elisabetta Gregoraci sa bene come incantare la sua platea di followers con degli scatti in grado di togliere il fiato a chiunque li guardi.

La showgirl iniziò a muovere i primi passi nel 1997 e da quel momento non è più uscita dalle scene.

Fu eletta Miss Calabria e divenne prima una modella e poi una showgirl, alternò la sua professione tra passerelle e conduzioni di programmi di intrattenimento, l’ultimo che ha presentato è stato ”Battiti Live”, programma musicale estivo.

La bella Elisabetta è stata al centro dell’attenzione mediatica sia per i procedimenti giudiziari che l’hanno coinvolta nel 2006, nell’ambito Vallettopoli, sia per il suo matrimonio con l’imprenditore Flavio Briatore.

La nativa di Soverato, a fine 2005 conobbe uno degli uomini italiani più ricchi e potenti, in quel momento direttore generale del team di Formula 1.

Nonostante i 30 anni di differenza i due sposarono nel 2008 e nel 2010 nacque il loro figlio, Nathan Falco Briatore. La coppia annunciò la loro separazione consensuale nel 2017 ma rimasero sempre in buoni rapporti, anche per il bene del loro bambino.

Elisabetta Gregoraci è sublime: bellezza sopraffina

In questo scatto Elisabetta mette in mostra tutto il suo fascino e la sensualità che la contraddistingue. Indossa degli stivali altissimi metallizzati che superano il ginocchio, un abitino midi argentato e luminescente con degli interzi che le scoprono i fianchi e degli orecchini grandi a cerchio che sbucano dalla sua chioma mora.

E’ seduta su una poltrona, fissa un punto di fronte a lei e sorride. La bellezza nonché la carica di sensualità è percettibile. Impossibile rimanere impassibili di fronte a lei.

