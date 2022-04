Diletta Leotta ha fatto sognare il popolo del web mostrandosi incredibile. Tra la mise e la posa i fan non sanno dove guardare.

Curve mozzafiato e fascino a non finire. Diletta Leotta torna a stupire il popolo del web con la sua bellezza da capogiro, mostrandosi stupenda sulla sua seguitissima pagina Instagram.

Sul suo feed da 8 milioni di follower, si riprende sempre in tutta la sua bellezza facendo sognare il pubblico con il fisico divino, i lineamenti angelici e la folta chioma bionda.

31 anni, di Catania, il suo volto è diventato conosciuto nel mondo dello spettacolo a seguito della partecipazione a noti format sportivi. In particolare a dare il via al suo grande successo la collaborazione con DAZN, dove è il volto di punta.

La conduttrice non ha catalizzato l’attenzione solo con i suoi successi professionali, ma anche con la sua sfera sentimentale. La sua relazione con l’attore turco Can Yaman è stata per mesi al centro del gossip, per poi finire a un passo dalle nozze: oggi sembra aver ritrovato la serenità al fianco del modello Giacomo Cavalli.

Diletta Leotta da infarto, mise e posa mozzafiato: fan nel delirio

Per vedere l’ultimo scatto di Diletta Leotta, vai su Successivo