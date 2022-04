“Voglia di…”, Maria Pia Calzone e la FOTO sconvolgente in riva al mare: divina e platonica

Maria Pia Calzone spiazza i followers di Instagram e si fa immortalare in riva al mare in tutta la sua meravigliosa e intramontabile bellezza.

L’attrice beneventana, Maria Pia Calzone è uscita allo scoperto con uno dei ritratti più effervescenti e incandescenti del suo repertorio.

Per molto tempo l’abbiamo ammirata nelle vesti di “Donna Imma“, in “Gomorra“. L’ultima serie che ha regalato colpi di scena inaspettati è rimasta nel cuore anche all’artista di Reino che ora punta ad alzare ancor più l’asticella, a partire dai social network.

Non a caso Maria Pia ha deciso già da tempo di affidarsi alla componente “Instagram” per valorizzare i suoi ideali.

Tra gli hobbies più costanti che si presentano nella sua vita c’è senz’altro il mare, ricorrente molto spesso nelle riprese del sequel d’azione tra i più apprezzati dai telespettatori

Maria Pia Calzone spiazza tutti e si presenta così all’appuntamento con la passione di una vita

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Pia Calzone (@mariapiacalzone)

L’attrice di origini campane ha il dna della passione per la sua terra a 360 gradi. Una vera e propria sorpresa che la distingue dalla concorrenza. Non a caso i fan l’apprezzano anche per questo oltre ad avere una bellezza mediterranea, unica ed esclusiva.

Dopo averla intercettata nelle vesti di sognatrice per eccellenza dei luoghi perdifiato, stavolta Maria Pia Calzone ha esaudito il suo sogno direttamente in prima persona e a pochi passi dal desiderio di vita più grande.

Un paesaggio maestoso con il rumore del mare sullo sfondo e le sabbie splendide e luccicanti di uno dei posti più belli mai amati in vita sua.

“Voglia di piedi nudi e testa leggera” commenta nel post sottostante la Calzone già in clima estate come poche altre. Nel primo piano proposto siamo di fronte ad un fascino al naturale e senza precedenti.

In riva al mare, Maria Pia appare come una divinità platonica, figlia di ‘Nettuno’. Noi siamo certi che da qui alla prossima stagione ne vedremo altre di apparizioni di questo tipo. E voi, invece cosa ne pensate di lei?