Miss Pancake sbarca in Italia: prima apertura nel cuore di uno dei quartieri più chic

Nuova apertura in Italia in uno dei luoghi più chic: appassionati e buongustai non vedono l’ora di assaggiare le prelibatezze di Miss Pancake.

Uno dei quartieri più abbienti e chic del panorama nazionale geografico è pronto ad accogliere turisti e appassionati.

Mai come in questo periodo si stanno susseguendo tutta una serie di nuove aperture con l’obiettivo di allargare il cerchio delle tradizioni culinarie internazionali. Sulla cresta d’onda di “Starbucks” in diversi centri d’Italia, ora è arrivato il turno di “Miss Pancake“, la nuova frontiera di produzione che farà certamente al caso vostro.

Buongustai e turisti avranno la possibilità di gustare una bella colazione a base di dolce e salato. Il marchio richiama la ‘frittella‘ più richiesta nei quartieri nobili statunitensi e canadesi.

La novità in assoluto per il punto vendita che sta per sbarcare in Italia è quello di allargare la tradizione culinaria al pranzo e alla cena

Miss Pancake, apre il nuovo punto vendita in Italia: dove e cosa proporrà ai buongustai

Dopo il boom delle prelibatezze cinesi, l’Italia cambia volto sotto l’aspetto delle tradizioni culinarie internazionali.

Siamo nel settore dolciario specializzato nella vendita di particolari forme di cibo. Si tratta delle celebri ‘frittelle’ che in Italia, ultimamente, siamo soliti prenotare e gustare sotto forma di zucchero o salato.

In uno dei quartieri più chic di Napoli sta per sbarcare “Miss Pancake”, il punto vendita alimentare che soddisfa i palati dei buongustai di primo mattino. Nel negozio del Vomero e più precisamente in via Giovanni Merliani sarà possibile degustare il prodotto a tutte le ore della giornata.

Dalla colazione al post lunch time fino all’after dinner, gli addetti al punto vendita saranno a disposizione dei propri clienti con l’obiettivo di invitarli a concludere il pasto nella maniera più soddisfacente possibile.

A disposizione degli ‘invitati’ sarà possibile scegliere in vetrina pietanze ai frutti di bosco, banane, fragole, nocciola e cioccolato bianco e nero. La novità in assoluto per i buongustai napoletani sarà quella di allargare la scelta ai gusti salati, dal formaggio aromatizzato al salmone affumicato di produzione norvegese.

Insomma il fattore ‘genuinità’ dei prodotti freschi sarà la nuova arma vincente di “Miss Pancake”: cosa aspettate a farla vostra?