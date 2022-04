Ponte del 25 aprile: in viaggio 9 milioni di italiani. Le mete più gettonate

Ci siamo, tra quale ora comincerà il ponte del 25 aprile. In viaggio 9 milioni di italiani, ma quali sono le mete più gettonate? Scopriamolo insieme.

Gli italiani hanno voglia di relax e spensieratezza, pochi giorni fa in milioni sono partiti per le vacanze pasquali ed ora ecco che si presenta il ponte del 25 aprile. Un momento molto atteso specie per chi, dopo 2 anni di pandemia da coronavirus, sente la necessità di evadere.

Tra le mete più gettonate come sempre vi è il mare, la montagna e le città d’arte. I turisti sono pronti a prendere d’assalto le bellezze del territorio e godersi ogni istante di questo lungo ponte.

Nel dettaglio le mete preferite dai viaggiatori

Manca pochissimo e si parte, circa 9milioni di viaggiatori sono pronti a vivere il lungo ponte del 25 aprile, ma dove si andrà? Secondo un’indagine di Federalberghi il 91,7% dei viaggiatori ha scelto di vivere l’Italia e solo l’8,3% volerà il località estere.

Tra le mete preferite per i viaggiatori che resteranno in Italia ci sono le città d’arte che segnano un + 31,0%, al mare ci andrà il 22,6% mentre in montagna il 19,8%. Come sempre all’estero si piazzano ai primi posti le capitali europee con il 67,3% e solo il 16,4% ha scelto il mare.

Tra gli alloggi più richiesti e ricercati vi sono gli alberghi, seguiti immediatamente da case di parenti ed amici, b&b e case di proprietà privata.

In totale si registra un giro d’affari di 4,33 miliardi, niente male per un settore colpito duramente dalla pandemia.

In media ogni viaggiatore spenderà dai 433 ai 466 euro, in voga ci sono le escursioni tra la natura, visite guidate nelle grandi città e tanto relax in riva al mare. I motivi che hanno spinto 9milioni di italiani a viaggiare sono diversi, innanzitutto il ricongiungimento con amici e familiari che non si vedono da tempo; ma anche il desiderio di staccare un po’ la spina e ricominciare a vivere in modo normale come si faceva prima del covid-19.