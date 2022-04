Melita Toniolo ha mandato in tilt il popolo del web mostrandosi divina. La mise e la posa fanno sognare: subito è un boom di like e commenti.

Fascino a non finire e curve irresistibile. Melita Toniolo torna a far il pubblico con la sua bellezza incredibile grazie a un nuovo scatto condiviso sulla sua pagina Instagram da ben 1,2 milioni di follower.

Sul suo profilo mozzafiato racconta post dopo post la sua vita scandita tra set e shooting.

Showgirl, attrice e conduttrice, la 36enne di Treviso è diventata conosciuta sugli schermi a seguito della partecipazione al “Grande Fratello” per poi approdare in format di successo.

Accanto al percorso televisivo ha raggiunto un grande seguito sui social in particolare su Instagram dove ogni suo scatto postato fa sempre il boom di like, come è accaduto con l’ultimo condiviso. Si tratta di una foto incredibile in cui la mise e la posa hanno mandato in estasi il pubblico.

Melita Toniolo da urlo: mise e posa da infarto, visione afrodisiaca

