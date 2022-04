Roberta Morise, quella telefonata a Carlo Conti emersa solamente dopo anni: è avvenuta poco prima del matrimonio del conduttore

Quella tra Roberta Morise e Carlo Conti fu tra le relazioni più chiacchierate del panorama televisivo italiano. Non solo per la notevole differenza d’età che li distanziava – il conduttore aveva ben 25 anni più di lei -, ma anche per il fatto che i due lavorassero fianco a fianco sul piccolo schermo.

La modella, infatti, ha ricoperto il ruolo di valletta sia all’interno de L’Eredità, che de I migliori anni. Il loro rapporto, in maniera del tutto naturale, giunse al termine nel 2011.

Il presentatore della Rai, a malapena un anno dopo, si è sposato con l’attuale compagna Francesca Vaccaro, e proprio da lei ha avuto il figlio Matteo. In pochi, tuttavia, sono a conoscenza di un episodio che definire singolare è davvero riduttivo.

A quanto sembra, la Morise e Conti ebbero una telefonata proprio a ridosso delle nozze del conduttore, celebrate nel giugno 2012. Che cosa si dissero i due ex in quell’occasione? Di recente, è stata proprio l’ex professoressa a vuotare il sacco sulla questione.

Roberta Morise, quella telefonata a Carlo Conti poco prima delle nozze: ecco che cosa si dissero

All’epoca della fine del suo rapporto con Carlo Conti, Roberta Morise non aveva voluto specificare i reali motivi che avevano portato alla rottura con il suo ex. Stando a quanto rivelato, il conduttore e la modella avevano capito di essere diventati come fratello e sorella, complice la notevole differenza d’età che li separava.

Anni dopo, tuttavia, è stata proprio la bellissima ex naufraga a fornire maggiori dettagli sul periodo vissuto con Conti. In particolare, nel corso di un’intervista, Roberta aveva raccontato di come era venuta a sapere delle nozze dell’ex compagno.

“L’ho saputo tramite un’amica in comune ed ho subito chiamato Carlo“, aveva spiegato la modella, che era arrivata ad ammettere di non essere rimasta indifferente alla notizia. Conti, nonostante mancassero solamente una manciata di mesi al matrimonio, era rimasto sul vago: “mi disse che ci stavano pensando“.

Una telefonata a dir poco sconvolgente, quella tra i due ex, di cui Carlo Conti non ha mai riferito nulla alla stampa. Ad oggi, la modella e il conduttore hanno imboccato strade diverse e sembrano più che felici della piega presa dalle rispettive vite.