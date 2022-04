“Divini in questo SCATTO”, Rocio Morales è amore a prima vista: dolci effusioni in acqua. Che spettacolo

Rocio Morales infiamma il popolo di Instagram e lascia tutti a bocca aperta in compagnia dei suoi amori. Dolci effusioni a largo: che visione!

L’ex ballerina spagnola, Rocio Morales ha scaldato i cuori dei fan e ha intenerito tutta Italia con una serie di scatti da capogiro. L’estate è già ora per lei e gli amori più grandi della sua vita.

Con l’attore, Raoul Bova prosegue tutto a gonfie vele a testimonianza di un amore platonico e invidiato da mezza Italia. Per i due volti tra i più selezionati e seguiti nel vasto panorama dello spettacolo, il primo incontro è stato decisivo per le sorti della coppia.

Entrambi erano reduci da due relazioni travagliate con una miriade di problematiche e dal punto di vista sentimentale e dal lato degli obiettivi in comune. Il destino invece ha voluto che i due si incontrassero proprio nel momento giusto e aiutarsi a vicenda a far sì che la loro vita fosse una vera e propria opera d’arte

Rocio Morales, protagonista con i suoi amori: loro prima di tutto e tutti

Il connubio Rocio Molaes-Raoul Bova rappresenta una vera e propria combinazione vincente nella vita. I due volti dello spettacolo oltre a ritrovarsi nel momento più difficile della loro esistenza sono riusciti a far diventare esclusivo il loro amore.

Un sentimento divino, quasi platonico come nei libri danteschi è quello che traspare dagli sguardi e i gesti di due innamorati persi. Non a caso, anche nell’ultimo post condiviso Rocio e Raoul si sono resi protagonisti di una giornata di relax assoluto.

“La famiglia prima di tutto e tutti” sono le parole a caratteri cubitali riportate nel post sottostante dall’ex ballerina spagnola.

Rocio, Raoul e la loro splendida figlia, Luna Bova (6 anni) si sono resi protagonisti in versione ‘bagnanti’ tra scatti al tramonto di una bellezza pregiata. I tre si scambiano dolci effusioni a largo, tra baci e abbracci infuocati che lasciano tutti i fan a bocca aperta.

In tanti vorrebbero essere al loro posto e vivere una vita così spensierata e in balìa di un amore così grande da essere un esempio per tutti noi.