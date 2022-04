“Avanti tutta!”, Sabrina Ferilli scollatura aperta fino al punto giusto: l”angelo’ più seducente è LEI – FOTO

Sabrina Ferilli incanta tutti sul set de “Il sesso degli angeli”. Una nuova avventura per lei nel segno di una bellezza favolosa.

Grande entusiasmo per i followers di Sabrina Ferilli, tra i volti vip più in voga del momento sui social network.

La showgirl capitolina è reduce dal successo nelle vesti di ‘giudice’ dei programmi serali di Maria De Filippi. Tra le due vip si è creata un’empatia perfetta, complice la sua vena simpatica oltre che una professionalità oltre confine.

L’appeal della tifosa giallorossa ha avuto la sua massima espressione quando le è stata proposta un’offerta irrinunciabile sul set di un film tutto da seguire.

In attesa della prima uscita nelle maggiori sale cinematografiche d’Italia, la Ferilli propone un assaggio della sua spettacolare bellezza, che ancora oggi, nonostante la carta d’identità non più brillante come una volta, fa tutta la differenza di questo mondo

Sabrina Ferilli, bellezza sublime sul set che da sola vale il prezzo del biglietto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sabrina Ferilli (@sabrina.ferilli.ufficiale)

Sabrina Ferilli è pronta a sbarcare nelle maggiori sale cinematografiche d’Italia nelle vesti di “Lena”. La nuova protagonista sarà il faro principe dell’interessante e romantica storia de “Il sesso degli Angeli”.

Il racconto di Leonardo Pieraccioni nella sua Firenze ha alzato l’asticella delle attenzioni e ha consentito al pubblico di accorrere in massa al cinema. Il numero delle prenotazioni è schizzato a mille dopo aver visto il profilo di Sabrina essere preso d’assalto.

L’attrice del momento si è fatta fotografare nel momento migliore prima di entrare a ‘gamba tesa’ nel cuore degli appassionati.

Seduta sulla sedia del set, Sabrina viene sottoposta ad una serie di ritocchini make-up con l’obiettivo di rendere ancor più appariscente la sua bellezza, valevole da sola il prezzo del biglietto.

Ad alzare i gradi della temperatura ci ha pensato l’outfit indossato per lo speciale dietro le quinte. Gonna rosa corta e scollatura fenomenale che si apre al punto giusto fino ad esaudire il desiderio proibito di ciascuno dei suoi follower.

Insomma i riflettori stanno per riaccendersi sulla Ferilli. E voi, avete già prenotato il vostro ticket? Se no, cosa aspettate?