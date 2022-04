Verissimo, Silvia Toffanin imbarazzata dall’ospite: “vuoi che lo faccio davvero?”. Alla fine è successo

Verissimo, Silvia Toffanin imbarazzata dalla proposta di Leonardo Pieraccioni: l’attore non dà ascolto alla conduttrice e lo fa davanti a tutti

Un ingresso a dir poco trionfale, quello di Leonardo Pieraccioni all’interno dello studio di Verissimo. Il noto attore toscano, ospite del talk di Canale Cinque, è stato accolto dalla padrona di casa con tutti gli onori.

Assieme a Silvia Toffanin, il comico ha avuto modo di parlare de “Il sesso degli angeli“, la nuova pellicola da lui diretta e che, tra i vari interpreti, annovera anche la formidabile Sabrina Ferilli.

Prima che l’intervista entrasse nel vivo, tuttavia, Leonardo ha avanzato una richiesta a dir poco sconvolgente alla conduttrice di Verissimo. “Posso rifarlo, così poi ne hai due?“, ha domandato Pieraccioni, non lasciando alla presentatrice il tempo materiale per rispondere. Alzatosi in piedi, il comico non ha resistito e lo ha fatto davanti a tutti.

Verissimo, Silvia Toffanin imbarazzata da Pieraccioni: “vuoi che lo faccio davvero?”. Alla fine è successo

Leonardo Pieraccioni ha fatto il proprio ingresso nello studio di Verissimo con il suo solito entusiasmo dilagante. Il comico, che ha ricevuto i complimenti della Toffanin per l’outfit coloratissimo, non ha potuto trattenere una battuta delle sue: “sto cercando di combattere lo stile smorto di Conti“.

Prima ancora di accomodarsi nella sua seduta e di parlare del film “Il sesso degli angeli” – attualmente al cinema -, il comico ha avanzato una richiesta a dir poco assurda alla padrona di casa. “Vedo che nel tuo programma tutti piangono… vuoi che ti faccio anche l’entrata dolorosa?“: questa l’esilarante domanda posta da Pieraccioni, che non ha dato alla Toffanin neanche il tempo di reagire.

Nel giro di un istante, infatti, il comico si era già diretto fuori dallo studio, pronto per rientrare in trasmissione con un’espressione triste e affranta in volto. La conduttrice, che non si sarebbe mai aspettata un siparietto di questo genere, è scoppiata a ridere al pari di tutti gli spettatori che hanno assistito alla scena.

“Così hai l’ingresso doppio“, ha ribadito il comico, il quale, una volta accomodatosi nella sua seduta, ha recuperato il sorriso che lo contraddistingue. La padrona di casa, dopo questo scoppiettante inizio di puntata, è finalmente riuscita a prendere in mano le redini del suo programma e ad avviare l’intervista.