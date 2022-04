Verona-Sampdoria: le pagelle e il tabellino della partita

Allo stadio Bentegodi in scena il match valido per la 34esima giornata di campionato tra gli scaligeri e i doriani. Pagelle e tabellino.

A cinque giornate dal termine del campionato Verona e Sampdoria cercano di guadagnare punti utili ai fini della classifica definitiva.

Il Verona si trova attualmente al nono posto in classifica alle spalle dell’Atalanta mentre la Sampdoria è a rischio retrocessione seguita solamente da Cagliari, Salernitana, Genoa e Venezia.

Al 42′ la Sampdoria passa in vantaggio grazie a un’azione che ha procurato un calcio di rigore. Gunter ha atterrato Caputo in area di rigore toccandolo su un piede e Ayroldi ha indicato il dischetto. E’ lo stesso attaccante ad essersi posizionato dagli undici metri, Montipò para ma su respinta è ancora Caputo che sigla il gol del vantaggio.

Al 78′ pareggio per il Verona con Caprari: Yoshida commette un errore e si perde l’attaccante romano, classe ’93.

Verona-Sampdoria: le pagelle e il tabellino

VERONA-SAMPDORIA 1-1

MARCATORI: 43′ Caputo (S), 78′ Caputo (V)

VERONA (3-4-2-1): Montipò 6,5; Casale 6, Gunter 6 (45′ Sutalo 6), Ceccherini 6; Faraoni 5,5 (61′ Depaoli 6), Tameze 6, Ilic 5,5, Lazovic 5,5; Barak 5,5 (61′ Lasagna 6), Caprari 6,5, Simeone 5. Allenatore: Tudor.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero 6; Bereszynski 6, Ferrari 5,5 (73′ Yoshida 6), Colley 6, Augello 5,5 (73′ Murru 5,5); Candreva 5,5, Rincon 5,5 (63′ Sensi 6), Vieira 6 (63′ Ekdal 6), Thorsby 5,5; Sabiri 6, Caputo 6 (86′ Quagliarella sv). Allenatore: Giampaolo.

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta. Assistenti: Di Vuolo di Castellammare di Stabia e Moro di Schio. Quarto ufficiale: Meraviglia di Pistoia. VAR: Aureliano di Bologna. AVAR: Di Iorio di VCO.

AMMONITI: Rincon, Vieira.

Nella prossima giornata la Sampdoria affronterà sabato 30 aprile alle 18, il Genoa nel derby della Lanterna, scontro diretto per rimanere in Serie A. Il Verona, invece, incontrerà in trasferta il Cagliari sempre sabato 30 aprile ma alle ore 15:00.